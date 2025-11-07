ターキッシュ エアラインズ、2025年第3四半期に、主力事業の営業利益11億米ドルを計上

Turkish Airlines

就航国数世界No.1を誇るターキッシュ エアラインズは、2033年に向けた長期目標に沿って安定的な成長を続け、2025年第3四半期に主力事業の営業利益11億米ドルを計上したことを発表しました。

- 総収益は前年同期比4.9％増の約70億米ドルに達し、2025年1月～9月累計では178億米ドルを突破。- 第3四半期の主力事業の営業利益は11億米ドル、1～9月期累計では17億米ドルを記録。- 連結資産は432億米ドル、グループ全体の従業員数は10万1,000人を超過。- 2033年目標に基づく取り組みの一環として、2025年1～9月期の投資額は36億米ドルに達した。- 10月の旅客数は19％増、貨物量は16％増と好調に推移。堅調な予約状況を背景に、2025年通期のEBITDARマージン（営業キャッシュ創出力指標）は22～24％となる見通し。

ターキッシュ エアラインズは、世界情勢が大きく変化する中でも成長を止めることなく、2025年第3四半期の業績を発表しました。貿易不均衡や航空業界におけるエンジン関連の課題といった不確実性にもかかわらず、当社は同期間に過去最高となる2,720万人の旅客を輸送し、18四半期連続の成長を達成しました。旅客供給量は前年同期比8.2％増、パンデミック前水準比で43％増となりました。

2025年7～9月期の総収益は前年同期比4.9％増の約70億米ドルとなり、堅調な旅客需要を背景に旅客収入は6.1％増を記録しました。一方で、運賃水準の軟化やコスト上昇により、営業利益は前年同期比21.3％減の11億米ドルとなりました。

2025年第3四半期の業績にあたり、ターキッシュ エアラインズ取締役会長兼執行委員のアフメット・ボラット教授は次のように述べています。

「2025年第3四半期における利益は、ターキッシュ エアラインズが多様な事業環境下でも柔軟に対応できることを示すものであり、当社の多角的な収益構造の強みを改めて証明しました。トルコを代表する国際的ブランドとして、また世界の航空業界を牽引する企業として、2033年戦略に基づき成長と投資を続けてまいります。私たちは利益の追求だけでなく、持続可能で長期的な成功を実現することを目指しています。」

同四半期のEBITDAR（利息・税金・償却費、賃借費控除前利益）は21億米ドル、マージンは29.6％を記録しました。通期では22～24％の範囲で推移する見通しです。

さらにターキッシュ エアラインズは、2025年第3四半期も商業パートナーシップの拡大を積極的に推進しました。世界各国の航空会社とのコードシェア契約に加え、スペインの大手航空会社エア・ヨーロッパ（Air Europa）への出資契約を締結しています。本提携により、トルコとスペイン間の旅客・貨物ネットワークを強化し、ラテンアメリカをはじめとする新たな観光市場を開拓することで、トルコ観光と経済発展へのさらなる貢献を目指します。

トルコのナショナルフラッグキャリアである当社は、2033年までに保有機材数800機超を目指しており、2025年9月時点で前年同期比8.4％増の506機を保有し、機体製造の課題がある中でも順調に拡大しています。さらに、運航効率や快適性の向上を目的に、ボーイング社とB787-9/10型機50機（オプション25機）およびB737-8/10 MAX型機100機（オプション50機）の導入に向けた購入交渉を妥結しました。

ターキッシュ エアラインズは、創立100周年に向けた「センテニアル戦略」のもと、確かな自信を持って持続的な成長の道を歩み続けています。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、505機（乗客用と貨物用） を所有しており、世界131ヶ国355空港、国際線302路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。

＊2014年2月よりトルコ航空は、「ターキッシュ エアラインズ」へと名称変更しました。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

