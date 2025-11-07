元素騎士Online、台湾FamilyMartアプリにてMVの取り扱い開始

Metap Inc.

2025年11月7日

Metap Inc.

ブロックチェーンゲーム『元素騎士オンライン』を運営するMetap Inc.（本社：台北市信義区、代表取締役社長：Maxi Kuan）は、台湾地域においてMVトークンがFamilyMart（全家便利商店）アプリ「FamilyMart App」および「MyFamiPort App」で正式に取り扱い開始されたことをお知らせいたします。

本取り組みは、台湾の大手暗号資産取引所BitoProとの連携により実現したもので、ユーザーはFamilyMartアプリの「ポイント交換」機能を通じて、店舗で貯めたFamipointをWeb3トークン「MV」と交換することが可能になります。

これにより、一般消費者がより身近にブロックチェーン資産へアクセスできる環境が整い、Web3エコシステムの普及拡大を後押しします。

■ 台湾限定 FamilyMart × BitoPro コラボキャンペーン概要

- 実施期間：2025年11月7日（金）～12月9日（日）- 主催：BitoPro / FamilyMart Taiwan- 特設サイト：https://events.bitopro.com/2/BitoGroup%E2%A8%89FamilyMart-163

期間中、台湾在住のユーザーを対象に「レシート登録でMVが当たるキャンペーン」や「初回ポイント交換ボーナス」、「SNS投稿キャンペーン」など、MVを入手できる複数のプロモーションが展開されます。

■ 本取り組みの意義

今回の提携は、『元素騎士Online』が推進する「ゲームと現実の融合」というビジョンのもと、Web3ゲーム体験を日常の購買活動へ拡張する新たな取り組みです。

日本発のメタバースプロジェクトとして、今後もグローバルパートナーとの連携を通じて、より多くのユーザーが安全かつ身近にWeb3の価値を体験できる世界を目指してまいります。

■ 『元素騎士Online -META WORLD-』について

『元素騎士オンライン』は、ファンタジー世界を舞台とした3D MMORPGで、Web3技術を活用したアイテム所有や経済システムを特徴としています。

従来のオンラインゲームの楽しさに加え、NFTやトークンを活用した新しい遊び方・稼ぎ方を提供します。

■関連リンク

WEBサイト：https://genso.game/

X（旧Twitter）：https://x.com/genso_meta