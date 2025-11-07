株式会社エフ・コード

当社連結子会社である株式会社 Real us（以下、Real us 社）は、株式会社万葉社および他2社がそれぞれ運営するオンラインスクール講座の制作・ライセンス事業を譲り受けることに関する事業譲渡契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

１．事業譲受の理由

当社グループは継続的に市場が成長している Marketing 領域及び AI・Technology 領域において、

増え続けるデジタル接点を網羅し、企業のマーケティングの成果最大化を支援するとともに、企業

の DX 化・高度デジタル化に向けて高品質なサービスを提供し、継続的かつ大幅な売上成長と高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指しております。

Real us 社は、インフルエンサーのビジネス支援および、デザイン・動画編集・オンライン秘書などの実践的スキル習得を支援するキャリアスクールを展開しており、SNS プラットフォームを活用した独自のマーケティング施策を通じて事業を拡大しています。

インフルエンサー支援領域では累計 1,000 名超の支援実績を有し、2025 年より開始したキャリアスクール事業においても、短期間で 100名規模の受講者支援を行うなど、高い成長ポテンシャルを有しております。

株式会社万葉社および他2社はそれぞれ「オンライン秘書コース」「SNSデザインコース」「店舗プランナーコース」といった、Real us社の主力講座に直結するオンライン講座の制作およびライセンス提供を行ってまいりました。

このたびReal us社は、これら講座に関するライセンスを含む講座制作・提供機能を一体として譲り受けることを決定いたしました。

本件により、従来ライセンス料として外部に支払っていたコストを内部化し、主力講座群の収益構造を大幅に改善できる見込みです。あわせて、講座開発・制作機能を自社に統合することで、教材の品質向上・開発スピードの加速・新規講座創出力の強化を実現し、中長期的な競争優位の確立を目指します。

これらを総合的に勘案した結果、当社グループのより一層の収益性の向上や競争力の強化に資す

るものと判断したため、事業の譲受を行うことといたしました。

２．事業譲受の内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8987/table/305_1_c701789256e1621953750b74a472adf5.jpg?v=202511080926 ]

３．事業譲受の相手先の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8987/table/305_2_bb9ed2abf4f90509cd3cffd34c79920c.jpg?v=202511080926 ]

※ 契約上の守秘義務により、一部取引先名を非開示としています。

４．事業譲受会社の概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/8987/table/305_3_c9c573a43a946b1141b43d8306aa396c.jpg?v=202511080926 ]

５．今後の見通し

本件による当社の業績への影響は軽微であると判断しております。