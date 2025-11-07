四脚ロボット開発企業が登壇！企業向けイベントをロボリンクで開催！

神奈川県


製造業（全般）、ロボット開発、部品製造企業、販売・商社等、ロボット産業に携わる方や導入を検討している施設・個人の方に向けた講演会（株式会社クフウシヤによる講演）・懇親会を開催いたします。


開催期間


2025年11月28日（金曜日）
16時開始～18時終了（予定）


開催場所


ロボリンク


〒251-0052
神奈川県藤沢市藤沢559角若松ビル6F
藤沢駅北口より徒歩2分


https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/robolink/index.html


内容


【第1部】16時00分～
・技術紹介セミナー
「フィジカルAIを目指したロボット開発について」


　株式会社クフウシヤ　大西　威一郎 様

【第2部】17時15分～18時00分（予定）
・懇親会（飲食あり）
・名刺交換会


対象


〇製造業（全般）、ロボット開発、部品製造企業、販売・商社等、ロボット産業に携わる方


募集人数


30名（先着）
定員に達し次第締め切り


費用


500円
（注意）
懇親会参加費。展示企業紹介のみの参加は無料。なお、領収証の発行はできません。


申込方法


以下のリンクより必要事項をご入力の上、お申込みください。


お申込みフォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBPNyFFQF-qB2_xaB58f9qr-DbPgEIOLANg2u7luCJ2hh-Jw/viewform)


主催者


県・公益財団法人湘南産業振興財団


問合せ先


ロボット企業交流拠点　ロボリンク


〒251-0052　神奈川県藤沢市藤沢559 角若松ビル6階


TEL/FAX: 0466-90-3490