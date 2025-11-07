四脚ロボット開発企業が登壇！企業向けイベントをロボリンクで開催！
神奈川県
2025年11月28日（金曜日）
〒251-0052
【第1部】16時00分～
株式会社クフウシヤ 大西 威一郎 様
30名（先着）
500円
製造業（全般）、ロボット開発、部品製造企業、販売・商社等、ロボット産業に携わる方や導入を検討している施設・個人の方に向けた講演会（株式会社クフウシヤによる講演）・懇親会を開催いたします。
開催期間
2025年11月28日（金曜日）
16時開始～18時終了（予定）
開催場所
ロボリンク
〒251-0052
神奈川県藤沢市藤沢559角若松ビル6F
藤沢駅北口より徒歩2分
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/robolink/index.html
内容
【第1部】16時00分～
・技術紹介セミナー
「フィジカルAIを目指したロボット開発について」
株式会社クフウシヤ 大西 威一郎 様
【第2部】17時15分～18時00分（予定）
・懇親会（飲食あり）
・名刺交換会
対象
〇製造業（全般）、ロボット開発、部品製造企業、販売・商社等、ロボット産業に携わる方
募集人数
30名（先着）
定員に達し次第締め切り
費用
500円
（注意）
懇親会参加費。展示企業紹介のみの参加は無料。なお、領収証の発行はできません。
申込方法
以下のリンクより必要事項をご入力の上、お申込みください。
お申込みフォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBPNyFFQF-qB2_xaB58f9qr-DbPgEIOLANg2u7luCJ2hh-Jw/viewform)
主催者
県・公益財団法人湘南産業振興財団
問合せ先
ロボット企業交流拠点 ロボリンク
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢559 角若松ビル6階
TEL/FAX: 0466-90-3490