しっかり選んで楽しい旅にしたい！ホテルについて大調査！【1000人アンケート】
旅の目的があってこそのホテル選び
ホテル選びは旅行の良し悪しを左右する重要なポイントです。宿泊するホテル選びを間違えてしまうと、せっかくの旅行も楽しさが半減してしまいます。素敵な思い出あふれる旅行のためには、その計画段階から旅行の在り方に合ったホテル選びが重要なのです。
重要なのは、「旅行の目的をはっきりさせる」ことです。
旅行は、大きく分けて「観光目的の旅行」と「リゾート目的の旅行」の2つに分けることができます。前者の場合であれば「立地」「交通アクセス」「周辺環境」「荷物預かりサービスの有無」などがポイントとなってきます。一方後者の場合では「部屋の広さや内装」「レストラン・バーの有無」「眺望」などがポイントになってきます。目的を明確化することで、どんな条件に重きを置くかがはっきりし、無駄な選択肢を除くことができます。
ナビットでは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「美容院」についてのアンケートを実施しました。
【調査概要】
・調査期間：2025年8月
・調査機関：株式会社ナビット
・調査対象：20代～80代の男女
・有効回答数：1000人
・調査方法：Web
宿泊先としての地位を確立しているホテル
【調査】
遠出をした際にホテルを積極的に利用したいと思いますか？
遠出をした際にホテルを積極的に利用したいと思いますか？というアンケートでは、「思う」を選んだ人が84.1％と、大多数を占めました。遠出の際の宿泊先として、ホテルが絶大な地位を確立していることがわかります。
ホテルを利用する頻度は低い傾向
【調査】
どれくらいの頻度でホテルを利用しますか
ホテルを利用する頻度についてのアンケートです。最も回答数が多かったのが「それ以下」で35.6％でした。次に多かったのが「1年に1回」で18.6％、3番目に多かったのが「半年に1回」で17.1％と続いています。頻繁にホテルを利用するケースはあまりないようです。
ホテルはついでの利用が多い
【調査】
どのような理由でホテルを利用しますか？（複数回答可） ※回答者数 1,583
ホテルを利用する目的についてのアンケートを、複数回答にていただきました。最も多かったのは「プライベートな旅行」で、845人と圧倒的な回答数でした。以降は「出張・ビジネス・会議」の146人、「イベント」の85人と続いています。ほかの場所での活動のついでに利用するケースが多い一方で、ホテルそのものを利用することを目的とするケースは少ない傾向にあるようです。
便利なサイト・アプリでの予約が多数
【調査】
どのような方法でホテルを予約しますか？
ホテルの予約方法についてのアンケートも、複数回答でいただきました。一番回答数が多かったのは「予約専門サイト・アプリ」で、730人でした。次に多いのが「ホテルのホームページ」で450人、そして「電話」が104人と続きます。便利に予約できる媒体に圧倒的な支持が集まっています。
サービスやお部屋が思い出に残る
今回は、「ホテルについて思い出があれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文ままピックアップしてみます。
「結婚式の手配をお願いしたホテルから、結婚一周年のお祝いに無料で宿泊でき、翌朝写真も撮っていただいたことが良い思い出です」
「沖縄旅行の際にホテル側の手違いで予約していた部屋が空いておらず、最上階のセミスイートを用意してもらった。ベッドはロフトにあり、天窓があって星が綺麗だった。」
「記念日で宿泊予定だと事前にお伝えするとサプライズでお祝いしてくださることがありますが、お部屋の大きな窓にメッセージとイラストを描いてくださったことがあったときはびっくりしました。」
今回のフリー回答では、ホテルのお部屋と、ホテルの提供するサービスについての記述が多く見られました。最高の思い出として記憶に残るものもあれば、少々苦い思い出として残っているものも…。旅を彩る思い出として、たくさんの回答をいただきました。
ホテルから始まる楽しい食の体験
旅行の大きな楽しみの一つとして、「食とのふれあい」があります。せっかく日常から離れて過ごすのですから、普段味わえないその土地のご当地フードや、産地直送の素材を活用した料理をたっぷり味わってみたいものです。
おいしい食と出会うためには、まず情報収集が肝心です。インターネットで検索を掛けてみると、情報が大量に出てきてなかなか決められなくなることも多いかと思います。
そんなときは、ホテルのフロントの人におすすめの店を聞いてみるとよいかもしれません。多くのホテルは地元のおいしい店やおすすめの店の情報を持っています。希望条件をしっかり伝えると、その条件に合ったお店を紹介してくれたり、予約をとってくれることもあります。
ホテルの持つ情報をうまく活用して、旅の思い出に楽しい食の体験を添えましょう。
