高知市のアポロニア歯科クリニック、チームラボ「こびとが住まう黒板」を高知県で初導入。子ども達の自由な創造性を医院で育む

医療法人仁徳会アポロニア歯科クリニック

今夏から継続的に改修を続けてきたアポロニア歯科クリニック（高知県高知市）待合室にキッズスペースが完成し、壁面にチームラボが開発・提供する「こびとが住まう黒板」が設置されました。

この製品は、タッチパネルの黒板内に住むこびとやシャボン玉に触れることで、世界がどんどん変化してゆく体験型コンテンツです。

こびとがハシゴを登ったり、イチゴを食べたりする多彩なアクションを通して、「運動」「慣性」「作用・反作用」といった法則を自然に、また感覚的に学ぶことができます。

不思議な世界に夢中になる子どもたちにとって、ゴールのない創造性を育む体験から歯科への興味や来院のきっかけへとつながり、ご家族での通院がよりいっそう楽しくなることを願っています。

＜歯並び・矯正相談会を開催しています＞

当院では小学生以上のお子さまから大人の方が参加できる、「歯並び・矯正相談会」を定期的に開催しています（参加無料）。ご自身やお子さんの歯並びが気になる方、矯正治療を検討されている方はお気軽にご参加ください。ご予約はHPより承っております。

【医院概要】

医療法人仁徳会アポロニア歯科クリニック

所在地：〒780-0966 高知県高知市福井扇町1182-1

電話番号：0888-72-1182

URL：https://9238.jp

Instagram：https://www.instagram.com/apollonia1182/