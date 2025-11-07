TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』みんなmochocho化大作戦！第7弾

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』グッズの予約販売を下記サイトにて11月5日（水）から開始いたしました。

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より

みんなmochocho化大作戦！第7弾として敵＜ヴィラン＞たちが登場！

mochocho化大作戦は今回の第7弾でラスト！

総勢57人が登場しました！

たくさんのご反響をありがとうございました！

■販売サイト：https://www.vvit.jp/

■予約開始：2025年11月5日（水）12:00～

■出荷予定日：2026年1月下旬予定

～～商品ラインナップ一部ご紹介～～

▼丸型缶バッジ(57mm)

【価格】 660円（税込）

【種類】 全8種

【サイズ】 φ約57mm

▼アクリルスタンド

【価格】 1,650円（税込）

【種類】 全8種

【サイズ】 約150mm×120mm

▼レザーバッジ(ロング)

【価格】 880円（税込）

【種類】 全8種

【サイズ】 約116mm×40.5mm

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

今後もシンクイノベーション株式会社では、

アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！

