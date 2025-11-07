TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』みんなmochocho化大作戦！第7弾
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』グッズの予約販売を下記サイトにて11月5日（水）から開始いたしました。
TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より
みんなmochocho化大作戦！第7弾として敵＜ヴィラン＞たちが登場！
mochocho化大作戦は今回の第7弾でラスト！
総勢57人が登場しました！
たくさんのご反響をありがとうございました！
■販売サイト：https://www.vvit.jp/
■予約開始：2025年11月5日（水）12:00～
■出荷予定日：2026年1月下旬予定
～～商品ラインナップ一部ご紹介～～
▼丸型缶バッジ(57mm)
【価格】 660円（税込）
【種類】 全8種
【サイズ】 φ約57mm
▼アクリルスタンド
【価格】 1,650円（税込）
【種類】 全8種
【サイズ】 約150mm×120mm
▼レザーバッジ(ロング)
【価格】 880円（税込）
【種類】 全8種
【サイズ】 約116mm×40.5mm
(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル 8階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売