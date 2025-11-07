2025年のクリスマスも「MAMBO（マンボ）」が盛り上げます！ 新作盛り沢山のクリスマス特別企画「MERRY MAMBO XMAS !」がスタート

株式会社クラスカ（本社：東京都港区南青山2-24-15　青山タワービル9F）は、オリジナルキャラクター「MAMBO（マンボ）」のクリスマス限定の新製品販売を軸にした恒例のクリスマス特別企画「MERRY MAMBO XMAS !」を「CLASKA ONLINE SHOP」及び、実店舗「CLASKA Gallery & Shop "DO"」にて順次展開いたします。





「MAMBO（マンボ）」について

「ビション・フリーゼ」という犬種がモチーフになったCLASKAのオリジナルキャラクター。イラストレーター 塩川いづみさんによる描き下ろしで2014年にデビュー。生活雑貨、アパレル、ぬいぐるみなど様々なジャンルのアイテムを展開中です。全商品ラインナップはこちら(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=1331888&sort=n)から





自分のために。大切なあの人へのギフトに。



毎年恒例となっているクリスマス企画。サンタになったMAMBO、もこもこのイヤーマフやマフラーを付けたMAMBOなど、寒い季節ならではの愛らしい姿をプリントした新作アイテムを今年も多数ご用意しました。CLASKA ONLINE SHOPの特別企画「MERRY MAMBO X(https://www.claskashop.com/?mode=f1216)MAS !(https://www.claskashop.com/?mode=f1216)」では新商品を軸に、この季節ならではのMAMBOグッズをご紹介しています。クリスマスシーズン限定発売の商品もありますのでお見逃しなく！




「MAMBO XMAS コットン巾着 M / サンタ(https://www.claskashop.com/?pid=188890045)」　1,650円（税込）

A4サイズがすっぽり入るサイズ。マチのない、プレーンな形の巾着です。プレゼントを入れたり、旅行の際に収納袋として使ったり、様々な用途に使える一品です。　サイズ：縦36×横26cm　素材：綿100%


「B.B. XMAS コットン巾着 M / ギフト(https://www.claskashop.com/?pid=188891629)」　1,650円（税込）

MAMBOのお友達として新登場したキャラクター「B.B.（ビー・ビー）」の柄もご用意。　サイズ：縦36×横26cm　素材：綿100%　※「B.B. ぬいぐるみバッグチャーム / ネー」　1,760円（税込）は別売りとなります。


「MAMBO 木のガーランド / MERRY XMAS(https://www.claskashop.com/?pid=188950092)」　1,320円（税込）



リースの中に収まったMAMBOに、赤い靴下に入ったMAMBO、サンタクロースMAMBO に、ギフトボックスからピョコンと顔を出した B.B.。 さらに、クリスマスツリーと「MERRY XMAS」の文字のオーナメントもセットに！　オーナメント1個のサイズ：W4.8×D6×H0.3cm　紐の長さ：約1m　


左）「MAMBO マグ Slim / WINTER earmuffs(https://www.claskashop.com/?pid=189062892)」　2,970円（税込）
右）「B.B. ミニマグ Slim / WINTER hood(https://www.claskashop.com/?pid=189062757)」　2,640円（税込）

CLASKAのオリジナル商品「ドーのマグカップ スリム」と「ドーのマグカップ スリム mini」に、MAMBOとB.B.をプリント。左）「MAMBO マグ Slim / WINTER earmuffs」　サイズ：直径9.5（持ち手を含んだ幅12）×高さ7.5cm　容量：350ml　素材：磁器　右）「B.B. ミニマグ Slim / WINTER hood」　サイズ：直径8（持ち手を含んだ幅10.7）×高さ6.6cm　容量：200ml　素材：磁器


「MAMBO & B.B. ミニプレート / WINTER snowman(https://www.claskashop.com/?pid=189062452)」　2,640円（税込）

CLASKAのオリジナル商品「ドーのプレート 15 」に、MAMBOとB.B.が雪遊びするイラストをプリント。銘々皿として活躍する15cmサイズのプレートです。　サイズ：直径15×高さ1.5cm　素材：磁器


「MAMBO 木の卓上オーナメント / XMAS サンタ(https://www.claskashop.com/?pid=188949094)」　1,980円（税込）

コンパクトサイズが嬉しい、木製の卓上オーナメント。サンタクロースになったMAMBOとプレゼントBOXから顔を出すB.B.が、クリスマス気分を盛り上げます。　包装時：W11×H16cm　組立時：W15×D9.5×H14.5cm　


「MAMBO 木の卓上オーナメント / WINTER snowman(https://www.claskashop.com/?pid=188949739)」　1,980円（税込）

こちらは、雪だるまと一緒に遊ぶMAMBOとB.B.がプリントされたバージョン。　包装時：W11×H16cm　組立時：W15×D9.5×H10cm


上）「MAMBO ハンカチ XMAS / サンタ(https://www.claskashop.com/?pid=188907220)」　1,650円（税込）
下）「MAMBO ハンカチ XMAS / リース(https://www.claskashop.com/?pid=188907357)」　1,650円（税込）



素材は綿100％。 薄手ですが吸水性のある、軽くて使いやすいハンカチ。タペストリーとして壁に飾るなどしてもお楽しみいただけます。　サイズ：52×52cm　素材：綿100%

これらの他にも、昨年好評だった木のオブジェやクリスマスカード、サンタ帽をかぶったMAMBOのぬいぐるみバッグチャームなど、寒い冬が楽しくなるMAMBOグッズを多数紹介しています。


CLASKA ONLINE SHOPのクリスマス企画「MERRY MAMBO X(https://www.claskashop.com/?mode=f1216)MAS !(https://www.claskashop.com/?mode=f1216)」をぜひご覧ください。