札幌中心部に大型ビジョンが登場！新たな発信拠点となるOOHメディア2媒体「狸小路駅前通りビジョン/大通駅前通りビジョン」始動

本ビジョンは、既存の「すすきの駅前通りビジョン」に続く展開として開発された、札幌中心部における新たなOOH（Out of Home Advertising／屋外広告）メディアです。狸小路4丁目アーケード内および駅前通沿いの2か所に同時設置し、圧倒的な視認性と広告効果を実現します。

「狸小路駅前通りビジョン」は、高輝度LEDディスプレイによる鮮明な映像表現と、昼夜問わず安定した発信環境を備えています。国内外の観光客・通行者に向けても訴求できるロケーション特性を活かし、企業広告・キャンペーン・イベント告知など、幅広いプロモーション活用が可能です。

【設置場所】

（1）狸小路駅前通りビジョン

北海道札幌市中央区南3条西4丁目12-1

（MEGAドン・キホーテ札幌狸小路本店壁面・狸小路アーケード内）

（2）大通駅前通りビジョン

同所在地／駅前通沿いに設置

【メディア特長】

・高い視認性：商店街と駅前通の双方から訴求可能な立地

・地域密着性：観光客・地元住民双方に自然に届く広告媒体

・柔軟な運用：短期から長期まで多様な放映プランに対応

・拡張性：SNS・Web連動、LIVE配信・イベント映像など多彩な展開が可能

【導入実績・放映事例】

開設初月より、道内外企業・観光関連・飲食事業者など複数社が広告出稿を開始。

企業情報・採用PR・ブランドプロモーションなど、幅広い用途で活用されています。

札幌市民だけでなく観光客への高いリーチ効果が評価され、継続的な放映依頼も増加中です。

【今後の展開】

当社は、OOHメディアを通じて地域の情報発信力を強化し、企業・観光・地域活性をつなぐ新たな広告インフラを構築してまいります。今後も、最先端の映像技術とクリエイティブを融合させ、企業の価値をより多くの人々へ届けるパートナーとして貢献していきます。

【お問い合わせ先】

本件に関するお問い合わせ・媒体資料のご請求は、下記までお願いいたします。

株式会社グラフィックホールディングス マーケティングソリューション部

TEL：011-213-0990 (平日9:00~18:00)

ウェブサイト：https://sedv.jp/

（お問い合わせ内容に応じて担当者よりご連絡いたします）