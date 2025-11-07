＜発表会＞ゆるやかなつながりが広がる居場所づくり わくわく構想発表会

特定非営利活動法人 こまちぷらす

神奈川県にて居場所を作りたいと思っている24名の方がそれぞれの構想の発表をします。



＜事業背景＞

認定NPO法人こまちぷらす（神奈川県横浜市戸塚区）は「子育てをまちでぷらすに」をスローガンに、孤立した子育てが無くなり、さらに、子育てが「まちの力」で豊かになることを目指して2012年より活動しています。

その中で、今年の9月より、様々な孤独・孤立の予防に向け、ゆるやかなつながりを地域に増やす取り組みの一環として、神奈川県からの委託にて認定NPO法人こまちぷらすが企画・実施の「ゆるやかなつながりが広がる居場所づくり講座」を開催してまいりました。





その講座を受講された24名の皆様が、それぞれの「作りたい居場所」の構想を報告する発表会を講座の最終回として下記概要にて実施いたします。構想を考える過程で悩んだこと、必要な支援や学び等を共有し「居場所を立ち上げやすい環境とは」「様々な地域で活動が生まれるために必要なサポート」等について、多様な方々と一緒に考える出発点にします。居場所づくりに取り組む方々のことを知りたい方、応援をしたい方、何か一緒に活動してみたい方、ご自身も居場所づくりを考えていらっしゃる方、中間支援や行政関係者の皆さま、どなたでもご参加大歓迎です！

＜詳細＞

【日時】2025年12月6日（土）10:00～13:00

※9:45 受付開始

【場所】神奈川大学みなとみらいキャンパス・5Ｆ中ホール

アクセス：https://www.kanagawa-u.ac.jp/access/minatomirai/

※ZOOMによるオンライン配信も実施します！

【定員】会場参加：20名 オンライン：30名

【参加費】無料

次のURLから事前にお申し込みください。

【申込先】

https://comachiplus.stores.jp/items/68f9c97b7b8f03df832737ff

主 催：神奈川県福祉子どもみらい局福祉部生活援護課

事務局：認定NPO法人こまちぷらす

お問合せ：認定NPO法人こまちぷらす 森・大塚

横浜市戸塚区戸塚町145-6奈良ビル２F

045‐443‐6700（月～金 10:00-17:00［祝除く］）