ブライトンファッション傘下の株式会社R1000に新社長就任のお知らせ

アパレルブランド、RETRO GIRL (レトロガール)を展開する、株式会社R1000（本社：福島県）は、前代表取締役の佐々木貞夫の退任に伴い、阿部和則が代表取締役に就任致しました。

同氏は、(株)ストライプインターナショナルの子会社でレディースカジュアルブランドSamansa Mos2 (サマンサ・モスモス)などを手がける(株)キャンに2000年に入社後、2020年4月から2025年7月まで代表取締役を務め、レディースカジュアルの販売面に強みがあります。

阿部新社長の就任により、お客様にとってより魅力的なブランドへ変革し、R1000社の更なる発展を描いて参ります。

R1000社は、1992年に創業以来、ヤングレディースファッションの市場を牽引し、現在も主要ファッションビル・駅ビル・SCでの店舗展開、自社及び主要モールECで、レトロガール等のブランドを展開してまいりました。

新・代表取締役社長 阿部和則からのご挨拶

来年春より、リブランディング、MD手法を一新し、新体制のもとでさらなる飛躍を目指して参ります。また、DXやAIの導入により、企画・分析のスピードアップ、効率化をし、移り変わりの早いヤングカジュアルの市場での存在感を増して参ります。

【R1000社の概要】

名称 :株式会社R1000

所在地 : 東京都千代田区四番町４-８野村ビル5F

事業内容 : 婦人服・服飾雑貨の企画・販売

創業: 1992年3月

【ブライトンファッション社の概要】

名称 : 株式会社BRIGHTEN FASHION

所在地 : 東京都港区南青山５丁目７-１７ 小原流会館7F

代表者 : 代表取締役社長 佐々木 貞夫

事業内容 : 傘下子会社及びグループ会社の事業活動の管理ならびにそれに付帯する業務

創業 : 2024年12月

ファッションカンパニーのホールディングスであるブライトンファッション社は、日本発のファッションカンパニーとして、日本独自の文化や、海外への進出、グループのシナジー効果により、更なる成長を描いて参ります。

