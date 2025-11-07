アニメ「鬼滅の刃」ジュエリー第5弾★ 伊黒小芭内・不死川実弥・悲鳴嶼行冥をイメージしたネックレス全3種が新登場！

株式会社テイクアップ

アニメ「鬼滅の刃」コレクションジュエリー第5弾のシルバーネックレス全3種が登場します。

細部にまでこだわったデザインで、キャラクターの魅力を表現しつつ、大人もデイリーに楽しめる

洗練されたジュエリーに仕上げました。

＜ご予約について＞

予約期間：2025年11月7日（金）12：00～12月8日（月）23：59

ご予約いただいたお品物は2026年3月下旬から順次発送いたします。

※予約後のキャンセル・返品はお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。

販売ページ：

https://www.tufave.com/collections/kimetsu(https://www.tufave.com/collections/kimetsu)

店舗販売：

アトレ川崎店 3階 TAKE-UP Aula

上記店舗では、実物をご覧いただいたうえで店頭予約が可能です。

ぜひお近くにお越しの際は、お立ち寄りくださいませ。

商品ラインナップ

◆伊黒小芭内 ネックレス

伊黒小芭内をイメージした青紫の石を蛇が取り巻くようにデザインしたネックレスです。鍔の形を思わせるオーバルの石が中央で深い輝きを放ち、蛇の背に留められたイエローとグリーンの石で特徴的なオッドアイを表現しました。中央の石の裏側には羽織をイメージした縞模様が刻まれています。

【価格】\16,500（税込）

【素材】 スターリングシルバー（ロジウムコーティング）、キュービックジルコニア

【サイズ】トップ幅縦約12.5mm、横約7.0mm、チェーン全長約45cm(アジャスター5cmを含む)

◆不死川実弥 ネックレス

鍔をイメージしたフォルムにグリーンの石をセッティングしたネックレスです。中央には大ぶりでシャープなスクエアの石を使用し、荒々しさと風の呼吸の鋭さを表現。下には羽織や髪色をイメージしたクリアな石が揺れてきらめきます。裏側には胸の大きな傷を刻んでいます。

【価格】\16,500（税込）

【素材】 スターリングシルバー（ロジウムコーティング）、キュービックジルコニア

【サイズ】トップ幅縦約13.5mm、横約8.4mm、チェーン全長約45cm(アジャスター5cmを含む)

◆悲鳴嶼行冥 ネックレス

身に着けている数珠をデザインしたネックレスです。連なる玉の上部には数珠の色をイメージした赤い石がきらめき、中央には地金でしっかりと縁取ったブラウンの石をセッティング。深い色味と地金の重厚感で悲鳴嶼行冥の強さと落ち着きを表現しました。下には羽織の色をイメージした石が揺れ、裏側には額の傷跡を刻んでいます。

【価格】\16,500（税込）

【素材】スターリングシルバー（K18イエローゴールドコーティング）、キュービックジルコニア

【サイズ】トップ幅縦約12.0mm、横約8.1mm、チェーン全長約45cm(アジャスター5cmを含む)

BOX

商品は、専用BOXにお包みしてお届け致します。黒×赤×金のカラーリングと側面に施した和風な柄で作品の世界観を演出いたしました。ぜひご自宅に飾っていただき、商品とご一緒にお楽しみください。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

発売元：株式会社バンダイ

販売サイト

コラボレーション・ジュエリーブランド『TUfave（ティーユーフェイブ）』について

株式会社テイクアップは、新たにコラボレーション・ジュエリー専用ブランド『TUfave（ティーユーフェイブ）』を立ち上げました。

『TUfave』は、「物語をずっと、あなたと。」をコンセプトに、アニメ・ゲームなどの世界観を繊細なジュエリーとして表現するコラボレーション・ジュエリーブランドです。

ジュエリーに作品の世界を織り込み、1つ1つを丁寧に創りあげ、日常で身につけていただける大切なジュエリーとなることを目指して、デザインと品質にこだわったものづくりを行っていきます。

公式ショップサイト：https://www.tufave.com/

公式X：https://x.com/TUfave_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/tufave_official/

TUfave運営『株式会社テイクアップ』について

1979年にテイクアップ設立。ジュエリーブランドとして「Made in Japan」にこだわり、繊細なクラフトワークとクオリティーの高いデザインで数々の商品を作り上げてきました。

現在、約20店舗で展開中です。

名称 ：株式会社テイクアップ

設立 ：1979/11/26

本住所 ：東京都渋谷区恵比寿西2-17-6 代官山ウエスト2F

URL:https://www.take-up.co.jp/