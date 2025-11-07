エジプトにおけるマンガ・アニメ教育事業を本格始動

株式会社 J-MANGA CREATE

株式会社J-MANGA CREATE（以下JMC）は、エジプト子会社であるJ-MANGA CREATE EGYPT Inc.（以下JMC-EGYPT）を通じ、エジプトの学生を対象としたデジタルクリエイター育成プロジェクトを開始しました。

本取り組みは、株式会社セルシスと協業のもと、同社のイラスト・マンガ・Webtoonアニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」を教育現場へ導入し、現地の小中学校および教育機関におけるマンガ・アニメ制作教育を推進するものです。

JMCは本プロジェクトの中核パートナーとして、現地教育機関・文化団体・出版社と連携し、カリキュラム開発、講師育成、教材制作、ワークショップ運営を行います。2026年にはエジプト全土への展開を目指し、将来的にはアラビア語圏を中心としたMENA（中東・北アフリカ）地域全体への拡大を視野に入れています。

JMCはこれまで日本・中国・ベトナム・エジプトに制作拠点を設け、アニメ・マンガの制作および現地クリエイター育成を行ってきました。本プロジェクトは、そうした国際的制作体制と教育ノウハウを融合し、アニメやマンガの表現を通じて文化交流と相互理解を促進する新しいモデルケースとなることを目指しています。

本プロジェクトでは、学生たちが日本のコンテンツ文化を学びつつ、自らの文化的背景を作品に反映し、国や言語の壁を越えた創作発信を行うことを支援します。これにより、MENA地域における若年層の創造的表現力を伸ばし、将来のコンテンツ産業を担う人材の育成を目指します。

CLIP STUDIO PAINTについて

「CLIP STUDIO PAINT」は、イラスト、マンガ、アニメーションのシームレスな制作環境を提供するアプリです。セルシスが強みとするグラフィックス技術を軸に、30年以上にわたり自社技術にこだわって研究開発を重ね、その成果をもとに2012年より提供しています。全世界で5,500万人以上（*）に利用されており、その80%以上が海外ユーザーです。現在は11言語に対応しており、エントリーユーザーからプロのマンガ家、アニメーターまで、幅広いクリエイターにグローバルで支持されています。

CLIP STUDIO PAINT：https://www.clipstudio.net/ja

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

◆株式会社J-MANGA CREATEについて

「漫画/アニメ制作で世界の文化交流を促進する」をコンセプトに創業したプロダクション。世界各地で作品を作り、世界各地で作品を楽しむことをビジョンに掲げ、日本国内のほか、中国、ベトナム、エジプトに100%子会社を設立し、スタジオを構えアニメ制作および漫画制作を手掛ける一方で、現地でのクリエイター育成にも力を入れています。