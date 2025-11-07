【11/12（水）13:00】交通安全教育担当者のための資料収集・活用術 オンラインセミナー開催

株式会社JAFメディアワークス

株式会社JAFメディアワークス（代表取締役社長：日野眞吾、所在地：東京都港区）が運営する「JAF交通安全トレーニング」（通称：JAFトレ）は、『交通安全教育担当者のための資料収集・活用術』をテーマに無料オンラインセミナーを開催します。

企業における交通安全教育は、従業員の安全を守るうえで欠かせない取り組みです。とはいえ、担当の方が資料取集から、それらを活用した教育素材を作り上げるため、多くの工数を使い、ご苦労をされていることと存じます 。本ウェビナーでは、教育担当者の方を対象に、効果的な資料の集め方と活用方法を分かりやすく解説します。

- 交通安全教育の重要性- 資料収集の基本ステップ- 資料の活用方法■詳細・お申し込みhttps://jaf-training.jp/seminar.php

■開催概要

日時：2025年11月12日（水） 13：00~13：30

方法：Zoomによるオンライン開催

参加費：無料（事前登録制）

■登壇者

交通安全アドバイザー

カーマクション合同会社 園部拓海

■こんな方におすすめ- 従業員が車を使用する企業のご担当者様、安全運転管理者様- 社内で交通安全教育を企画・実施したいご担当者様- 集合研修以外の効果的な教育施策をお探しの方■JAF交通安全トレーニングについて

毎日の学習で交通安全意識の向上へ

「JAF交通安全トレーニング」では、JAFが長年培ってきた交通安全のノウハウを、豊富な教材にして提供しています。 従業員の安全意識を継続的に向上し、企業・団体の交通安全活動を支援します。

Webサイト： https://jaf-training.jp/

■運営会社

株式会社JAFメディアワークス

所在地：東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル10F

https://www.jafmw.co.jp/