俳優「加藤元気」がUUに所属決定！

株式会社Suu

株式会社Suu（代表取締役：安藤鈴菜）は、俳優「加藤元気」が新しく所属したことをお知らせいたします。

所属タレント

加藤元気

神奈川出身。身長177cm。【高橋文哉企画プロデュース・主演】FANFARE 1ST PROJECT、２次審査通過。合宿形式でのワークショップにて高橋文哉さんによる演技レッスン受講。演技講師の方や高橋文哉さんから直接の演技指導を受け、演技の奥深さや表現の難しさを学び、演技への情熱をより強く持つきっかけとなる。趣味:アニメ/映画/筋トレ/YouTube鑑賞/バク転・バク宙・アクロバット。

■各アカウントについて

TikTok 約2500人

https://www.tiktok.com/@genkidayodayo46?_t=ZS-90oNVnjOcDQ&_r=1(https://www.tiktok.com/@genkidayodayo46?_t=ZS-90oNVnjOcDQ&_r=1)

Instagram 約1300人

https://www.instagram.com/genkidayo46?igsh=eXBvbGlxeTZqa2Vl

株式会社Suu（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：安藤鈴菜、以下「当社」）は、高校時代TikTokにあげた投稿を機に人気を博し、俳優として現在活躍中の「加藤元気」と所属契約を締結したことをご報告いたします。

加藤元気は20歳という若さながら俳優を志し早くも実績を獲得しており、さらにバク転やアクロバットを得意とする身体能力の高さも持ち合わせています。現在、俳優オーディションへの参加や高橋文哉プロデューサーによるワークショップでの演技指導を受けるなど、役者としての情熱と才能を開花させています。

今後は、俳優としての活躍をサポートし、その魅力を最大限に引き出せるよう尽力してまいります。

■ 加藤元気さんコメント

この度UUに所属することになりました！この新しい環境でたくさんのことを吸収して、もっと表現の幅を広げていき、なんでもこなせる俳優に、、！さらなる飛躍を！！！応援してもらえるように頑張ります！

■ 加藤元気 コンポジット（ダウンロードは以下より）

https://drive.google.com/file/d/1bz02EabAqDtiHAvLn69YnaQJQTm6tWGp/view?usp=sharing

■ UU代表者コメント

UUは、株式会社Suuのインフルエンサーキャスティングノウハウを活用し、

「あなたに寄り添うプロダクションに」をモットーに、

「インフルエンサーファースト」の理念でインフルエンサーの夢や目標を最優先に考える

リーディングプロダクションを目指します。

■ 本件に関するお問い合わせ

お問い合わせ

UU 公式サイト https://uu-you.site/(https://uu-you.site/)

お問い合わせサイト https://uu-you.site/contact(https://uu-you.site/contact)

UU beauty 公式サイト https://uu-you.jp/beauty(https://uu-you.jp/beauty)

お問い合わせサイト https://uu-you.jp/beauty/contact(https://uu-you.jp/beauty/contact)

■ 会社概要

株式会社Suuについて

株式会社Suu［ｽｩ］( 東京都渋谷区・代表取締役社長 安藤鈴菜) は 「SNSで現実を豊かにする」という考え方のもと、 効果を最大限に引き出すインフルエンサーの活用法を企業様に提案し、 SNSを通して得られる豊かさを最大限に引き出す会社です。

名称:株式会社Suu

設立:2023年4月13日

所在地 :〒1500043 東京都渋谷区道玄坂 1丁目10番8号東急ビル2F-C

資本金:1,000,000円

代表取締役:安藤鈴菜

従業員数:8名（業務委託含む）

事業内容:SNSマーケティング事業/SNS運用代行・コンサル事業/インフルエンサーキャスティング事業

インフルエンサーイベント企画/グラフィックデザイン事業/インフルエンサープロダクション事業

株式会社Suu 公式サイト https://suu-ad.jp/

お問い合わせ info@suu.co.jp