SURF Music¤È°ð³À½á°ì¶¦Æ±³«ºÅ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¤Îº¢¤Ë¤Ï¡×¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÍ¥½¨¾Þ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
¡ÖBringing Power Back to Music Creators¡Ê²»³Ú¤Î¥Á¥«¥é¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥ìー¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¤¥äー¤¬Ì¤È¯É½³Ú¶Ê¤ò¶¦Í¤·¡¢¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤ÎÈ¯·¡¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¼ý±×²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖSURF Music¡×¤¬¡¢°ð³À½á°ì¤È¶¦Æ±³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¤Îº¢¤Ë¤Ï¡×¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£¤½¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¤Îº¢¤Ë¤Ï Defnelson remix feat. Junichi Inagaki, Bryan Chase, 2KEY¡Ù¤¬ËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜ¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢Rocco Veles¡Ê¥í¥³¡¦¥ô¥§¥ì¥¹¡Ë¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬Í¥¾¡ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î±þÊçºî¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿³ºº°÷°ìÆ±¤¬¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢°ìºîÉÊ¤Ë¹Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ìÇ¯±Û¤·¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¿·¤¿¤Ê¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µーDefnelson¡Ê¥Ç¥Õ¥Í¥ë¥½¥ó¡Ë¡£¸¶¶Ê¤Î»ý¤ÄÈþ¤·¤¤ÀûÎ§¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥¯¥é¥Ö¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¥é¥Ã¥Ñー2KEY¡Ê¥È¥¥ー¥ー¡Ë¤ÈBryan Chase¡Ê¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Á¥§¥¤¥¹¡Ë¤¬´Ú¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥é¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüÊÆ´Ú¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¡È¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¡É¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ð³À½á°ì ¥³¥á¥ó¥È
¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤¤¤¤¥°¥ëー¥Ö¤È¥Õ¥íー¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¥Óー¥È´¶¤¬¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¡ÖºÆ²ò¼á¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¤Îº¢¤Ë¤Ï¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Defnelson ¤µ¤ó¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Defnelson ¥³¥á¥ó¥È
°ð³À½á°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£Èà¤Î²»³Ú¤Ë¤Ï¿¼¤¤¾ð´¶¤¬¤¢¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¡¹¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤µ¤ÈÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¿¼Â¤µ¤¬¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÂº·É¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢²¹¤â¤ê¤È³«Êü´¶¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÀº¿À¤ò¡¢µ¨Àá¤ä¾ì½ê¤òÌä¤ï¤º¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ç¤â´¶¤¸¡¢½Ë¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸¶¶Ê¤Î»ý¤Ä¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤µ¤äÈþ¤·¤µ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë¡¢¸÷¤ä²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡È¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëSURF Music¤Ï¡¢²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÈA&R¹ç¤ï¤»¤ÆÌó40,000¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë195¥«¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢·î³Û¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥ìー¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡¦The fin.¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à10¼þÇ¯µÇ°¤ä¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦°ð³À½á°ì¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢m-flo¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦SUPER¡ùDRAGON¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ä¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ø¥Õ¥¯¥í¥¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù¤Î·àÈ¼¤Ê¤É¡¢SURF Music¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¤¬¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸½ºß¡¢SURF Music¤Ç¤Ï2¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬³«ºÅÃæ¡£Nujabes¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥ìー¥Ù¥ë¡Ötribe¡×¡¢¤ª¤è¤ÓHypebeast¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖµðÀªÅµ»Ò ¡ÈStill I Miss You¡É ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È Presented by SURF Music ¡ß Hypebeast ¡ß tribe (Nujabes Label)¡×¤È¡¢1995Ç¯8·î¡ÖFeel Like £äance¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Öglobe¡×¤ò400ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²Åö»þ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¾®¼¼Å¯ºÈ¡¦MARC PANTHER¡¦KEIKO¤Î3¿Í¤«¤é¤Ê¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦globe¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖLove again¡×¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òSURF Music¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯11·î7Æü(¶â)
³Ú¶ÊÌ¾¡§¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¤Îº¢¤Ë¤Ï Defnelson remix feat. Junichi Inagaki, Bryan Chase, 2KEY¡Ù
ºî»ì¡§½©¸µ¹¯
ºî¶Ê¡§»°°æÀ¿
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://nex-tone.link/Defnelsonremix
YouTube¥ê¥ó¥¯¡§https://youtu.be/vJfPQU1l_eU
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://cocktailsounds.com/
°ð³À½á°ì ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1953Ç¯7·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡¢ÊÆ·³¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¡£1982Ç¯¡Ö±«¤Î¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥ó¡×¡Ö²Æ¤Î¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¤Îº¢¤Ë¤Ï¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëAOR¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò¡§
1983Ç¯ ÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡Ê¡ØSHYLIGHTS¡Ù¡Ë
1986Ç¯ ÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡Ê¡ØREALISTIC¡Ù¡Ë
1987Ç¯ ÆüËÜºî¶ÊÂç¾Þ Âç¾Þ¡Ê¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥Óー¥Á¥¯¥é¥Ö¡×¡Ë
1993Ç¯ ÆüËÜ¥´ー¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¡Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¤Îº¢¤Ë¤Ï¡×¡Ë
2009Ç¯ ÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ ´ë²è¾Þ¡Ê¡ÖÃË¤È½÷¡×¡ÖÃË¤È½÷£²¡×¡Ë
2011Ç¯ Âè1²óÅìËÌ¥°¥Ã¥É¥¨¥¤¥¸¥ãー¾Þ
Official Site : https://j-inagaki.net/
YouTube : https://www.youtube.com/@JunichiInagakiOfficial
X : https://x.com/inagakijunichi
Staff X : https://x.com/JI_hotclub
¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ºîÉÊ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Defnelson¡Ê¥Ç¥Õ¥Í¥ë¥½¥ó¡Ë
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£½Ð¿È¤Î³×¿·Åª²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£15ºÐ¤«¤é²»³ÚÀ©ºî¤ò»Ï¤á¡¢¶µ²ñ¤Ç¤Î±éÁÕ·Ð¸³¤äÉã¿Æ¤Î¥ì¥³ー¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê²»³ÚÀ¤òÇÝ¤¦¡£´Ú¹ñ¤Ë°Ü½»¸å¡¢Untitled¤Î¥½¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó»á¤Î¤â¤È¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢Jay Park¡¢Jessi¡¢Changmo¡¢Paul Blanco¤é¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÂ¿¿ô¶¦±é¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram : https://www.instagram.com/defnelson/
X : https://x.com/defnelson
Facebook : https://www.facebook.com/Defnelson/
2KEY¡Ê¥È¥¥ー¥ー¡Ë
´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£¥«¥Ê¥À¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç²»³Ú³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Â¿Ê¸²½Åª¤Ê´¶À¤È±Ô¤¤¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ÇÆÈ¼«¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òÃÛ¤¯¡£Mnet¡ØShow Me The Money 3¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢°Ê¹ßVancouver K-Con¤äWorld DJ Festival¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯5·î¤Ë¤ÏºÇ¿·ºî¡ØKilla pt.1¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥ëー¥Ä¤È¹ñºÝÅª¤Ê»ëÌî¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢²»³Ú¤ÇÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·À¤Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
Instagram : https://www.instagram.com/2keyhh/
TikTok : https://www.tiktok.com/@2keyyhh
Bryan Chase¡Ê¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Á¥§¥¤¥¹¡Ë
Instagram : https://www.instagram.com/bryanchvse/
TikTok : https://www.tiktok.com/@bryanchvse
Spotify : https://open.spotify.com/artist/0qOcjTObT75YJLbDBfSgXw
Apple Music : https://music.apple.com/artist/bryan-cha%24e/1445063118
SURF Music¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
SURF Music¤Ï¡ÖBringing Power Back to Music Creators¡Ê²»³Ú¤Î¥Á¥«¥é¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥ìー¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¤¥äー¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡£2023Ç¯3·î¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥íー¥ó¥Á¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸½ºßÌó4Ëü¿Í¤Î¥æー¥¶ー¤¬ÅÐÏ¿¡£Ì¤È¯É½¥Ç¥â²»¸»¤Î¶¦Í¤ä¡¢³Ú¶Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¥³¥ó¥Ú¾ðÊó¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤¬¼«Æ°ÉÕÍ¿¤¹¤ë³Ú¶Ê¥¿¥°¤ä¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µー¥Áµ¡Ç½¡×¤Ë¤è¤ê¡¢µá¤á¤ë³Ú¶Ê¤ò´ÊÃ±¤ËÈ¯¸«²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡ÖSURF Sessions¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー´Ö¤Î¥Çー¥¿¶¦Í¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼è°ú¼ý±×¤Ï100%¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë´Ô¸µ¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://discover.surf/ja/creators)¡£
SURF Music ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§SURF MUSIC³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2019Ç¯
CEO¡§¾®ËÙ¥±¥Í¥¹
Web¥µ¥¤¥È¡§https://discover.surf/ja
Instagram¡§https://www.instagram.com/discover.surf/
Facebook¡§https://www.facebook.com/discover.surf
LinkedIn¡§https://www.linkedin.com/company/surfmusic/
X¡§https://twitter.com/discover_surf