「ちょこいく」Co-Founderが「ニッセイ人的資本経営セミナー2025」に登壇しました

ミッドナイトブレックファスト株式会社

Nissay MIRAIQA株式会社（代表取締役社長：関正之、以下「当社」）が提供する一時保育・病児保育マッチングサービス「ちょこいく」のCo-Founderである田中 紗代が、日本生命保険相互会社主催の「ニッセイ人的資本経営セミナー2025」に登壇いたしました。

本イベントでは、厚生労働省労働政策審議会委員などを歴任されている学習院大学・守島 基博氏より人的資本経営の実践にあたり重要な従業員のマインド面への投資等についてのご講演と、課題に対し取り組んだ企業の実践事例等が紹介されました。

田中は実際に取り組んだ企業の実践事例に関するパネルディスカッションに登壇し、「ちょこいく」導入企業様と人的資本経営の主な課題や取り組み事例についてお話いたしました。

当日の様子は、アーカイブ配信でご覧いただくことが可能です。

当社は「健康寿命延伸」と「地域課題解決」を主要テーマに定め、日本生命グループの一員として、お客様・地域社会の課題に向き合うことで、様々な安心の提供を目指してまいります。

＜実施概要＞

日時：2025年11月6日（木）

主催：日本生命保険相互会社

▶アーカイブ配信

以下のURLからお名前・会社・メールアドレス等をご入力ください。

登録完了後、入力いただいたメールアドレスに、視聴用URLが記載された「登録完了メール」が届きますので、視聴用URLよりログインしてご視聴ください。

こちら(https://v2.nex-pro.com/campaign/84031/apply?np_source=N367)

＜当社について＞

・社名：Nissay MIRAIQA株式会社

・代表取締役社長：関 正之

・株主：日本生命保険相互会社

・所在地：東京都渋谷区恵比寿4-7-6

・「ちょこいく」HP：https://www.chocoiku.jp/

・「ちょこいく」お問い合わせ先：contact@chocoiku.jp

以上