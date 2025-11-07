【開催報告】現任管理職が学ぶ「組織とポジティブ心理学」×「DXと業務革新」

社会福祉法人奉優会

2025年10月29日（水）、社会福祉法人奉優会（本部：東京都世田谷区、理事長：香取 寛）は

令和7年度現任管理職研修を開催しました。

今回のテーマは「組織とポジティブ心理学」および「現場を支えるDX」。

職員の幸福感と組織力、そして福祉現場におけるデジタル活用の融合を目的とし、177名の管理職が参加しました。

第1部：「組織とポジティブ心理学」

講師：千葉大学大学院 社会科学研究院 教授 小林正弥 氏

小林教授からは、「ポジティブ心理学」と「コミュニタリアニズム（共助・共創を重視する社会哲学）」の観点から、福祉組織におけるリーダーシップと幸福の関係性が紹介されました。

講演では、アリストテレス的「善き生（エウダイモニア）」の考え方をもとに、「職員一人ひとりの幸福（ウェルビーイング）」が組織全体の創造性・生産性・信頼関係を高めること、そして「ポジティブな働き方＝朗働」を通じて、利用者・地域社会へより良い福祉サービスを還元できることが示されました。

さらに、PERMA理論（Positive Emotion／Engagement／Relationship／Meaning／Achievement）を用い、管理職自身の自己理解とチームエンゲイジメントを高める実践的ワークも行われ、多くの参加者から「自部署でも取り入れたい」「リーダーとしての姿勢を見直す機会になった」との声が寄せられました。

第2部：「現場を支えるDX ― セキュリティから業務効率化まで ―」

講師：奉優会 DX推進室

第2部では、DX推進室より「現場で今知っておくべきデジタルトピック」として、

１.ランサムウェアの最新動向と対策

２.kintone（業務アプリ作成ツール）・Backlog（プロジェクト管理ツール）を活用した業務の見える化

３.トヨクモ安否確認ツール（災害時における職員の安否確認ツール）の運用開始

について解説が行われました。

DX推進室からは「ITリテラシーは法人全体の安全性・効率性に直結する」と強調があり、バックアップの徹底、不審メールの識別、ツールの標準化を通じた業務改善の重要性が共有されました。

また、災害時対応を見据えた「安否確認ツール訓練」も今後全職員対象で実施予定であり、デジタルと福祉を両立させる“現場からのDX”を進める方針が示されました。

奉優会の取り組み

奉優会では、管理職研修を法人の中核的な「学びと実践の場」と位置づけ、理念理解、マネジメント力向上、デジタル活用、心理的安全性の醸成など、多角的なアプローチで管理職として求められる実践力の育成を進めています。

今後も「理念に基づくポジティブな組織づくり」と「福祉×DXによる現場支援」を両輪に、誰もが安心して働き、地域に貢献できる福祉法人経営を目指してまいります。

