育てたくなる沿線の実現に向けて「えのでん・えがおプロジェクト」がBAK2025に採択

江ノ島電鉄株式会社

江ノ島電鉄株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：黒田 聡）とトモイク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：竹村 由賀子）は、神奈川県が推進する「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」において、令和7年度採択プロジェクトとして「えのでん・えがおプロジェクト」が選定されました。

本プロジェクトは、オンラインで24時間相談できるAI保育士によるサービスを展開するトモイク株式会社と、地域住民とのつながりを大切にし、安心して、ワクワクしながら子育てができるまちづくりを目指す江ノ島株式会社と連携し、AI子育てコンシェルジュによるオンライン支援と、地域イベントなどによるオフライン支援を組み合わせ、「孤育（孤独な子育て）」の解消を目指す実証を実施いたします。

この取組により、子育てに悩む方のAI相談に加え、地域住民同士のリアルなつながりも創出することで、地域コミュニティを巻き込んだ新しい形の子育てモデルの創出を目指します。

このたびの採択により、神奈川県から支援を受け、両社は2026年3月下旬の成果発表に向けて、開発や実証実施、広報活動を行ってまいります。

ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）とは

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001290.000108051.html

神奈川県内に拠点を持つ大企業等とベンチャー企業による連携プロジェクトを創出するとともに、オープンイノベーションに向けたコミュニティ形成を目的として、大企業等・ベンチャー企業・研究機関・支援機関等が参画する協議会「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」を運営する取組。

江ノ島電鉄株式会社 https://www.enoden.co.jp/

本社所在地：神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目8番16号

設立：1926年7月

代表：黒田 聡

トモイク株式会社 https://tomoiku.co/

本社所在地：東京都中央区築地 7丁目2-13 RINGOビル

設立：2022年4月

代表者：竹村 由賀子