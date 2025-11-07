創刊39周年記念、そして休刊号となる『Duet』12月号は11月７日発売！　Duet最後の表紙を飾るのはSnow Man！

株式会社ホーム社表紙：Snow Man

これぞ“アイドル誌”、元気いっぱいにDuetラストの表紙を飾ってくれたSnow Man。創刊記念号恒例のクリアピンナップにも登場。グラビアページでは“ゆり組”をはじめ、仲のいいコンビネーションでDuetを彩ってくれました。King & Prince、SixTONESもフルメンバーで登場。また、NEWS、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2が久しぶりに登場し、Duetの思い出話に花を咲かせたよ。ピンナップはKing & Prince、SixTONES、なにわ男子、Travis Japanと超豪華版。そして、木村拓哉、相葉雅紀、櫻井翔、SUPER EIGHTら、総勢175人が届けてくれた直筆メッセージは必見。もちろん、寺西拓人、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、ジュニアからACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、少年忍者、嶋崎斗亜、西村拓哉、大西風雅、岡崎彪太郎、AmBitious、Boys beらもDuetの思い出を語ってくれています。39年間の感謝がつまった一冊、永久保存版です！

【直筆メッセージ登場ラインナップ】

木村拓哉、城島茂、松岡昌宏、堂本光一、20th Century、相葉雅紀、櫻井翔、NEWS、SUPER EIGHT、上田竜也、中丸雄一、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、内博貴、長谷川純、中島裕翔、岡本圭人、中島健人、河合郁人、ふぉ～ゆ～、林翔太、室龍太、高田翔、今江大地、松本幸大、冨岡健翔、野澤祐樹、藤井直樹、内海光司、佐藤アツヒロ、ジュニア、関西ジュニア

表紙B面：Snow Man

【書誌情報】

Duet（デュエット）2025年12月号

2025年11月7日（金）発売

定価：1200円（10%税込）

体裁：AB判 178P（オールカラー）

発行：ホーム社／発売：集英社



【関連サイト】

Duet公式サイト https://www.homesha.co.jp/duet/

Duet編集部 公式X https://x.com/duet_home



