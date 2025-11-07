フェーズフリー文具「もしもの時ランタンにできるペンスタンド」のクラウドファンディングを実施
プラス株式会社
プラス株式会社（東京都港区 代表取締役社長 今泉忠久）は、「もしもの時ランタンにできるペンスタンド」の市場導入にあたり、株式会社マクアケ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:中山亮太郎)が運営するクラウドファンディングサービス「Makuake」を利用したプロジェクトを、2025年11月7日(金)より開始しました。
「もしもの時ランタンにできるペンスタンド」は、日常時は多収納な「ペンスタンド」として、非常時はスマートフォンのライトを利用することで「ランタン」として使用できるフェーズフリー文具です。
今回のクラウドファンディングは、市場導入に先立ち製品コンセプトの受容性確認とユーザーに対するコミュニケーション手段の1つとして実施いたします。
本製品は、一般社団法人フェーズフリー協会が認証するフェーズフリー認証商品です。フェーズフリー認証（PF認証）とは、商品やサービスが日常時および非常時の価値を共に有していることを証明するための制度です。
プロジェクト概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/87_1_1f533bc8d66f0d6287e76cb23526363a.jpg?v=202511080827 ]
主な製品特長
日常時は多収納でスマホスタンドも付いた「ペンスタンド」として、筆記具、定規、はさみなどの長い道具入れとして使用できます。
持ち手付きなので、フリーアドレスなどの移動時にも便利な設計で、上部ケース内のくぼみは、スマートフォンスタンドとしても使用可能です。
急な停電や避難生活などの非常時は、ライトを点灯したスマートフォンを入れて使う事で、製品全体がやさしく光る「ランタン」として使用することができます。