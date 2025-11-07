年末コレクション整理キャンペーン第１弾。デニムコレクター必見！！デニムを預けるだけで暗号資産「ZMAT」がもらえるスペシャルキャンペーン開始。

株式会社Collection Bank[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pJ1a3j438Ok ]

株式会社Collection Bank（本社：東京都中央区、代表取締役：大城 崇聡）は、暗号資産「ZMAT」を付与する新たなコレクション運用キャンペーンを、2025年11月7日(金)より開始します。本キャンペーンは、同社が運営するコレクション管理サービス「Collection Bank」において、デニムを専用倉庫に預けるだけで暗号資産「ZMAT」を受け取れるという新しい試みです。

「ZMAT」は、コレクション資産のデジタル管理と運用を支援する目的で発行されており、ZoomART Foundation（本社：Republic of Panama、代表：Julia Martinez）が提供しています。

■ キャンペーン概要

大切なデニムを専用倉庫に預けるだけで、いろんな特典がある暗号資産「ZMAT」がもらえます。

ZMATにはこのような特典があります

・ステーブルコインに交換できる

・持っているだけで豪華なコレクションアイテムがもらえるゲームに参加できる

・ステーキングという仕組みを使ってさらに増やすことができる

※ ZMATの特典は、ZMATを発行しているZoomARTが提供しています

- 対象期間：2025年11月7日(金)～12月31日(水)- 対象アイテム：デニム（ブランド・ヴィンテージ問わず）- 管理料：月額150円／1点- 特典内容- - デニムの価値に応じてZMATを付与（Collection Bankおよび専門家による査定）- - さらに25 ZMATを追加プレゼント

キャンペーンによりもらったZMATの価値が一定条件以上となると、1年目の保管料が実質無料となります。

※ ＄1=153円、1ZMAT = ＄0.5で円換算した場合。

※ ZMAT（ズマット）は、コレクション資産の管理・運用を支援するために発行された暗号資産です。付与時点の市場価格をもとに日本円換算しています。

■ Collection Bank 保管倉庫の特長

- 24時間、温度20℃前後／湿度50％前後を維持- 所在地非公開によるセキュリティ確保- 免震・耐震構造の倉庫を採用- 耐火設備・不活性ガスによる火災対策- 専門のコレクションハンドラーが全品を丁寧に管理

すでに200億円を超えるコレクションがこのサービスで保管されています。

「大切なコレクションを安全に守りながら、特典で管理コストを補う」

新しいコレクションの運用スタイルを、ぜひ体験してください。

■ 今後の展開

Collection Bankでは、デニムに限らず、 スニーカーやトレーディングカードなど、多様なコレクション資産を対象とした暗号資産連動型キャンペーンを順次実施予定です。

Collection Bank

会社名 ：株式会社Collection Bank（旧社名：株式会社 between the arts）

設立 ：2020年1月14日

資本金 ：8億2280万円（資本準備金含む）

代表取締役：大城 崇聡

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目10－10 6F

事業内容 : 「Collection Bank」の企画・開発・運営

コレクション資産管理サービス「COLLET」の企画・開発・運営

アート管理サブスクリプションサービス「美術倉庫」の企画・開発・運営

ウェブサイト：https://collection-bank.ai

Instagram：https://www.instagram.com/collection_bank_/

ZoomART

会社名：ZoomART Foundation

設立：2023年5月4日

代表：Julia Martinez

所在地：50th Street, P.H. Plaza 2000, Floor 17th, Panama City, Republic of Panama

事業内容：アートを中心としたコレクションをバックアセットに、トークンを発行するRWA(Real World Asset=現物資産)プロジェクト。アジアを中心とした美術倉庫などと提携をし、顧客の長期保有を目的としたコレクションを対象にNFT・トークン化を行う。発行したトークンは、コレクションの長期的な価値向上を目的として、預入した顧客を中心に美術倉庫・パートナーなど、エコシステム全体で運用されている。

ウェブサイト：https://zoomart.io