【イプロス】今週から避難所の設備・環境改善特集を開始。様々なテーマの製品・サービスを紹介

株式会社イプロス

BtoB情報検索サイト「イプロス」「イプロスものづくり」を運営する株式会社イプロス（本社：東京都港区）は、「イプロスものづくり」にて、2025年11月4日（火）から「避難所の設備・環境改善特集」を開催中。さまざまな製品・サービスをまとめて紹介しています。





https://www.ipros.com/feature/107561/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20251107_tokusyu_shelter

▼避難所用間仕切りユニット


▼防災トランク


▼災害用小型浄水器


など、避難生活の快適性や安全性を高める避難所の設備・環境改善に関連した製品・技術・サービスをご紹介しています。




▽▼▽今週開始の特集▽▼▽


◎ものづくりDX特集　◎大学・研究機関向け科学機器特集　◎流体解析特集


◎塩害・腐食対策特集　◎スマートエネルギー特集　◎次世代照明特集


◎外壁特集　◎スマートロック・電子錠特集　◎避難所の設備・環境改善特集