【イプロス】今週から避難所の設備・環境改善特集を開始。様々なテーマの製品・サービスを紹介
株式会社イプロス
BtoB情報検索サイト「イプロス」「イプロスものづくり」を運営する株式会社イプロス（本社：東京都港区）は、「イプロスものづくり」にて、2025年11月4日（火）から「避難所の設備・環境改善特集」を開催中。さまざまな製品・サービスをまとめて紹介しています。
▼避難所用間仕切りユニット
▼防災トランク
▼災害用小型浄水器
など、避難生活の快適性や安全性を高める避難所の設備・環境改善に関連した製品・技術・サービスをご紹介しています。
▽▼▽今週開始の特集▽▼▽
◎ものづくりDX特集 ◎大学・研究機関向け科学機器特集 ◎流体解析特集
◎塩害・腐食対策特集 ◎スマートエネルギー特集 ◎次世代照明特集
◎外壁特集 ◎スマートロック・電子錠特集 ◎避難所の設備・環境改善特集