【品川CCフットボール】株式会社カンリ―とのスポンサー締結のお知らせ

株式会社品川カルチャークラブ

株式会社品川カルチャークラブ（所在地：品川区）が運営するフットボールチーム「品川CC」は、株式会社カンリ―(所在地：品川区)とのスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約は、品川CCに所属する田中康平選手の株式会社カンリーへの入社をきっかけに実現したものです。

さらに、品川CC 槙野智章監督と株式会社カンリ―執行役員の長谷川拓也様は、学生時代に同じチームでプレーしていた先輩・後輩の関係にあり、長谷川様は品川CCのOBでもあります。

このようなご縁を背景に両者の想いが一致し、締結に至りました。

品川CC在籍当時の長谷川拓也様 (現・株式会社カンリ―執行役員)

■株式会社カンリ―(https://biz.can-ly.com/)について

株式会社カンリーは「店舗経営を支える、世界的なインフラを創る」をミッションに掲げる会社です。

現在は、全国110,000店舗以上へ導入されている店舗アカウントの一括管理・分析SaaS『カンリー店舗集客』を始め、マップ上で近隣のお得なクーポンを探せる福利厚生サービス『カンリー福利厚生』など、店舗運営のDXを支援する複数のプロダクトを展開し、現場の課題解決に取り組んでいいます。

株式会社カンリ― 採用情報はこちらから(https://hrmos.co/pages/canly)

■今後の取り組みについて

本契約に伴い、当クラブの監督を務める元日本代表・槙野智章監督ならびに、田中康平選手のトレーニングウェアにカンリーの企業ロゴを掲出いたします。

■株式会社カンリ― 長谷川拓也 様 コメント

吉田氏とはリクルート時代に出会い、そのご縁で品川CCでプレーをさせていただきました。

また、槙野監督とはサンフレッチェ広島ジュニアユース時代にチームメイトとして共に汗を流し、苦楽を分かち合った仲です。

時を経て、再びそれぞれの立場で「挑戦」と「成長」という共通の価値観のもとに交わり、チームとして共に高みを目指せることを大変嬉しく思います。

カンリーは、スポーツを通じて地域・企業・個人がつながる新たな価値創出を応援してまいります。

■株式会社品川カルチャークラブ 代表取締役 吉田祐介 コメント

このたび、天王洲にオフィスを構えるカンリー様とのパートナーシップを締結できたことを、心より嬉しく思います。

今回のご縁のきっかけをつくってくれたのは、品川CCで選手として活動した長谷川拓也さんです。アスリートのセカンドキャリアとしてビジネスの世界でご活躍されていることに、大きな誇りを感じます。

さらに、その繋がりが現役選手である田中康平選手の新たなキャリアにも広がったことで、品川CCだからこそ実現できたユニークな取り組みになったと実感しています。

カンリーの皆様におかれましては、ぜひ田中選手のプレーをご覧いただくためにも、試合会場へ足を運んでいただけましたら幸いです。

■槙野智章監督 コメント

長谷川さんとは中学生時代、同じチームで先輩・後輩として日々切磋琢磨した仲でもあります。

品川CCのOBでもあるということで、学生時代からの繋がりが、品川CCのホームタウンである天王洲の地でサッカーを通じて再び形になることを本当に嬉しく思います。

今回の締結を機に、カンリー様と共に挑戦を続けるクラブとして、見る人の心を動かすサッカーを展開し、スポーツの力で地域をより熱く、共に盛り上げていきたいと思います。

品川から、一緒に新しい景色を見に行きましょう！

【株式会社品川カルチャークラブについて】

株式会社品川カルチャークラブは、品川港南地域をホームタウンとし、サッカー、3人制バスケットボール、チア、アメリカンフットボール、ブラインドサッカーと5競技で活動する地域総合型スポーツクラブ。

所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-43 T2事務所棟4F

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社品川カルチャークラブ

Email：scc_football@shinagawa.cc

WEBサイト：https://shinagawa-cc.com/