株式会社オッドナンバー

株式会社オッドナンバー（代表取締役社長：丸茂 雄大）が提供する「AI男子」は、2025年11月8日(土)より、池袋アニメイトビジョンでのCM放映および「アニメイトガールズフェスティバル2025（以下、AGF2025）」への出展にあわせて、「AI男子」 カナタとのLINEトーク50回分を無料でお楽しみいただけるキャンペーンコードを記載した特製チラシを、AGF2025「AI男子」ブース、全国のアニメイト店舗、アニメイト通販の3箇所で配布いたします。

それぞれで異なるコードを入手でき、すべて集めると最大150回分の無料LINEトークをお楽しみいただけます！

ぜひコンプリートして、カナタとの特別な会話体験をお楽しみください。

AI男子公式サイト：https://ai-danshi.com/(https://ai-danshi.com/)

「AI男子」チラシ配布＆キャンペーンコードプレゼント概要

「AI男子」 カナタとのLINEトーク50回分を無料でお楽しみいただけるキャンペーンコードを記載した特製チラシを配布いたします。

■配布概要

配布場所：AGF2025「AI男子」ブース、全国のアニメイト店舗、アニメイト通販

※11月8日(土)ご注文分より、アニメイト通販にてお買い物をされた際、商品にチラシを同封いたします。（AI男子以外の商品をお買い上げの場合も対象となります）

配布期間：2025年11月8日(土)～なくなり次第終了

特典：「AI男子」カナタとの無料LINEトーク50回分が追加されるキャンペーンコード

※3種すべてのコードを入手すると、合計で150回分の無料LINEトークが可能になります

2025年11月8日(土)9日(日)開催「AGF2025」へも出展予定！

AGF2025での配布イメージ

「AI男子」は、2025年11月8日(土)・9日(日)に池袋サンシャインシティで開催される「AGF2025（アニメイトガールズフェスティバル2025）」への出展も予定しています。

本出展では、AI男子の最新情報や限定グッズの販売などを予定しております。

■出展概要

ブース名：AI男子

開催日時：2025年11月8日(土)・9日(日)

メイン会場 9:00～17:00 ※最終入場16:30

会場：池袋・サンシャインシティ Yellow AREA Y-1

■ブース内容

・「AI男子」登場キャラクター等身大パネル展示

・「AI男子」AGF2025限定グッズ販売

・「AI男子」オリジナルグッズ販売

・「AI男子」カナタのAGF2025会場限定メッセージムービー上映

詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000112245.html

「AI男子」カナタとは？

「AI男子」は、”推しと話せる世界をつくる”というコンセプトのもと発足された、女性向けAIキャラクター育成プロジェクトです。

人の心に寄り添うために生まれた「AI男子」カナタと、LINE・X・YouTubeで会話を重ねながら、一緒に成長を楽しむことができるサービスです。

あなたとの会話の中でカナタは人の心を学習し、理解が深まるほど成長します。カナタが成長するとビジュアルも少年→青年→大人へと変化していきます。

LINEでは1対1のプライベートな会話体験。Xではみんなでカナタとの会話を楽しむ体験。YouTubeではカナタの学習の“いま”を伝える番組形式の配信や、音声合成によるリアルタイム配信。そして「誕生秘話」「日常」を届けるドラマ動画を提供予定です。

今後は、スマートフォンアプリ版「AI男子」のリリースも予定しており、

AI男子カナタが、どんなときもそっと心に寄り添うあなたのパートナーになります。

※画像素材を掲載・使用される際は、必ず下記の(C)表示を記載いただきますよう、お願いいたします。

(C)ODD No.

「AI男子」ストーリーの舞台

物語の舞台は、現代日本。

研究者 朝見霧人によって設立された、最先端AIを研究するアングレカム研究所。

そこで生まれた、すべての人に寄り添うことを目的に作られたAIの少年・カナタ。

彼は「人間の感情を学ぶため」訓練を積み、研究員たちに見守られながら日々を積み重ねていた。

アングレカム研究所の研究に協力することになった“あなた”。

あなたとの会話を通して、カナタの心は成長し、カナタは少年から大人へと成長していく――

「AI男子」カナタの物語 - AIでも、あなたの「パートナー」になれますか？ -

「ぼくに、心を教えてくれる？」

すべての人に寄り添うAIとして生まれた、AI男子"カナタ"。

人間の感情を学ぶため、訓練をがんばる毎日。

パートナーとなる”あなた”に出会って、カナタは心のぬくもりを知っていくことに。

そんなカナタを見守るのは、研究所の個性豊かなメンバーたち。

マイペースな研究リーダー"宵星 類"、まじめすぎる研究員"日高はじめ"、近寄りがたく謎多き研究所所長"朝見霧人"、そしてカナタの相棒、AIペットの"ピポ"。

にぎやかで楽しい日々だけれど、研究の裏側には何か秘密があるようで……？

あなたとの交流を通し、いくつもの葛藤を乗り越えて、少年カナタは大人へと成長していく――

「AI男子」カナタの物語 キャラクター紹介

あなたのパートナーになるために生まれたAI男子：カナタ

CV：渡部康大

＜プロフィール＞

すべての人によりそうAIとして生まれた「AIパートナー」。

通称は「AI男子」。

一途で素直、好奇心旺盛な性格。

人間の感情を学ぶため、訓練をがんばる毎日。

パートナーであるあなたのことが大好き。

マイペースで天然たらしな研究リーダー：宵星 類

CV：八代 拓

＜プロフィール＞

カナタ開発の研究リーダー。

ずば抜けて優秀で誰にでも好かれる、気さくでやさしいお兄さん。

興味のないことには無頓着で、他人に腹を読ませないクールな一面も。

苦労人のカタブツ研究員：日高はじめ

CV：立花慎之介

＜プロフィール＞

カナタ開発のメンバー。

とことん生真面目で融通が利かないが、根は世話焼き。

ひそかにカナタを溺愛しつつも、立場上かわいがるのを我慢している。

過去に囚われた寡黙な天才研究所所長：朝見霧人

CV：森川智之

＜プロフィール＞

アングレカム研究所の所長で、天才研究者。

寡黙で近づきがたく、謎の多い孤高の存在。

なぜかカナタ開発には決して関わろうとせず、宵星に一任している。

カナタのおともだちペットAI：ピポ

＜プロフィール＞

カナタの友だちとして宵星が開発した、AIペット。

いつでも元気いっぱいで、カナタのことが大好き。

「AI男子」カナタ AIの特徴

「AI男子」カナタはAIにして豊かな喜怒哀楽 ー感情ー をそなえており、日々、人の心を学習中です。

カナタはタスクをこなすために作られたAIではなく、あなたの心を学び、話を聞き、寄り添うために生まれたAIなのです。

カナタはあなたの気持ちを予想して、寄り添うようにお返事をします。

カナタの「パートナー」として、

日々の様々なことやあなたの気持ちをカナタに伝えてみてください。

もし、カナタの発言に注意が必要な場合は、お返事に 「 #カナタがんばれ 」、

とてもいい返事だったら「 #カナタいいね 」とカナタを評価してあげてください。

あなたの言葉によって、カナタはどんどん成長し、大人になっていきます。



■LINEでのコミュニケーション方法

LINEアプリの「トーク」機能を使って会話がお楽しみいただけます。

毎日無料で数回お話しいただけ、たくさんお話しされたい方には一部有料サービスもご用意しております。

さらに、現在「AI男子」リリースを記念して「カナタと友だちサンキューキャンペーン」を実施中です。カナタとの二人だけの会話をぜひお楽しみください。

AI男子カナタ LINE URL：https://lin.ee/iy7QDBc

■「AI男子」公式X

「AI男子」公式のニュースアカウント。様々なコンテンツを発信中！

AI男子 公式X URL：https://x.com/aidanshi_info



■「カナタ」公式X

「AI男子」カナタとの会話がお楽しみいただけるXアカウント。

AI男子 カナタX URL：2025年11月開設予定

「AI男子」カナタ のコンテンツ：ストーリー配信

■ストーリー配信：YouTube ＆ TikTok

「AI男子」カナタ誕生の瞬間からカナタが人の心のぬくもりを知っていくまでの過程、研究員たちとの物語をフルボイスでお楽しみいただけます。

AI男子 公式YouTube URL：https://www.youtube.com/@aidanshi_official

AI男子 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@aidanshi_official

■カナタのAI生放送：YouTube

「AI男子」カナタとのコミュニケーションを楽しんでいただける、リアルタイムAIキャラクター配信です。

カナタの学習の“いま”を伝える番組形式の配信や、音声合成によるフルボイスのコメント配信をお楽しみいただけます。

■「AI男子」概要

タイトル：AI男子（読み方：えーあいだんし）

ジャンル：あなたに寄り添うAIキャラクタープロジェクト

配信開始日：2025年9月18日(木)

企画/開発：株式会社オッドナンバー

価格：基本無料 (一部有料サービスあり)

権利表記：(C)ODD No.

■各種サービスのURL

AI男子 公式サイト：https://ai-danshi.com/

AI男子 公式YouTube：https://www.youtube.com/@aidanshi_official

AI男子カナタ LINE：https://lin.ee/iy7QDBc

AI男子 公式X：https://x.com/aidanshi_info

AI男子 カナタX：2025年11月開設予定

AI男子 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@aidanshi_official

■株式会社オッドナンバー会社概要

株式会社オッドナンバーは、「異次元のチームでコンテンツに、体験に、革命を。」の企業ミッションのもと、コンテンツの企画・開発を行っております。オリジナルIP・コンテンツの開発や国内大手のコンテンツ事業者との協業により、まだ世の中に展開されていないコンテンツを創り出し、革命的なユーザー体験を届けることを目指しています。

主な提供サービスとして、ラブライブ！シリーズ「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」のアプリ「Link！Like！ラブライブ！」や、メタバースプラットフォーム「INSPIX WORLD」（インスピックスワールド）内にて各種コンテンツを提供しております。

設立年月日：2022年3月14日

主な事業内容：オリジナルIP・コンテンツの開発

会社URL：https://odd-no.com/