【三河一色産活うなぎと伊勢海老の豪華共演】うなぎのしろむら謹製おせち″限定100食″予約受付開始!!

株式会社しろむらホールディングス(愛知県名古屋市 │ 代表取締役：沓名 英樹)が2025年11月1日(土)より、伊勢海老や黒毛和牛を使用したローストビーフに加え、しろむらならでは三河一色産活うなぎを使用した長焼き、八幡巻きなど"伝統と革新"が融合した特製二段重のおせちご予約を開始致しました。

「うなぎのしろむら謹製おせち」概要

予約方法：うなぎのしろむら泉本店｜春日井店｜知立店にて店頭orお電話にて承っております

予約締切：2025年12月20日(土)

※料理は全て職人の手作りの為、涼しい場所に保管し早めにお召し上がりください

お渡し日：2025年12月31日(水)

※クール便(冷蔵)でもご対応可能です(クール便別途配達料が発生します)

規格 ：重箱2段/内寸300×200×140mm

販売価格：35,000円(税込)

問合せ ：うなぎのしろむら 泉本店(☎052-971-3122)

<壱の段：全18品>

伊勢海老 鎧焼き｜鮑柔らか煮｜鰻肝 当座煮｜鰻 時雨煮｜活うなぎの八幡巻き｜活うなぎの蒲鉾｜松茸 姿煮｜黒豆 金箔｜栗 渋皮煮｜慈姑 旨煮｜市田柿 クリームチーズ巻き｜マグレカナール鴨 ロース煮｜小鯛酢〆 半熟いくら｜紅白なます 柚子釜仕立て｜田作り 紀州ぶどう山椒｜鰻時雨“うまき”仕立て｜芝海老カステラ玉子｜黒毛和牛 時雨煮｜数の子 酒粕漬け

<弐の段：全19品>

活うなぎの長焼き(蒲焼き/白焼き/西京味噌焼き)｜｜鰻 小袖寿司｜蓮根 旨煮｜筍 土佐煮｜はじかみ｜唐墨｜絹鞘｜和風ローストビーフ｜子持ち昆布 出汁醤油漬け｜天使海老生姜煮｜子持ち鮎 甘露煮｜甘鯛 柚庵焼き｜海老芋 土佐煮｜椎茸 大黒煮｜生柚子胡椒｜菊花蕪｜梅人参

【活うなぎの長焼き(※写真はイメージです)】活うなぎの長焼き

職人の手焼きによる蒲焼き・白焼き西京味噌焼き。しろむら自慢の味に「運気うなぎのぼり」の願いを込めて。

【活うなぎの八幡巻き(※写真はイメージです)】活うなぎの八幡巻き

牛蒡に鰻を巻き炭火で焼き上げ、じっくり炊いた逸品。「細く長く続く幸せ」との願いを込めて。

【活うなぎの蒲鉾(※写真はイメージです)】活うなぎの蒲鉾

「蒲」を蒲焼きに掛け合わせた鰻屋ならではの蒲鉾。天然鯛の純白は清らかさ、蒲焼きの赤は魔除けを表します。

【生柚子胡椒(辛口)(※写真はイメージです)】生柚子胡椒(辛口)

青柚子と青唐辛子を使った手づくり柚子胡椒。ローストビーフやうなぎに少し添えてどうぞ。

【和風ローストビーフ(※写真はイメージです)】和風ローストビーフ

旨味豊かな黒毛和牛のランプ肉を蒸し煮仕立てに。真空パックの塊肉を、お好みでスライスしてどうぞ。

※仕入れに関して天候や、やむを得ない状況の場合は内容が変更になる場合がございます。

■ご注文方法

うなぎのしろむら泉本店｜春日井店｜知立店にてお電話又は店頭にて承っております。

■お支払いについてのご案内

1.店舗支払い

うなぎのしろむら(泉本店｜春日井店｜知立店)にてお支払いいただけます

※12月20日(日)にて受付終了とさせていただきますので予めご了承ください

2.銀行振込

銀行振り込みをご選択いただいた場合、ご注文確定後に下記指定口座までお振込みください。なお、12月22日(月)までにお振込みが無い場合は、ご注文を取り消しさせていただきますのでご注意ください。

金融機関名│名古屋銀行

支店名 │上前津支店

口座種類 │普通

口座番号 │5015070

口座名義 │カ）シロムラホールディングス

※誠に恐れ入りますがお振込み手数料はお客様にてご負担くださいますようお願い申し上げます



■注意事項

・気候や情勢により献立の一部が変更になる場合がございます

・当店のおせちは”手づくりの生もの”ですので、必ず冷蔵庫にて保管のうえ到着後はお早めにお召し上がりください

・おせちは重箱に盛り付けられた状態で風呂敷にお包みし、専用バックに入れてお渡しいたします(熨斗をおかけする事はできません)

・ご予約の変更・キャンセルは12月20日（土）22:00までにご予約店舗又はまでご連絡ください

～発送をご希望のお客様へ～

・本商品は冷蔵商品となっております

・おせちは通常梱包の後、段ボールに梱包して発送させていただきますが、配送状況により、商品の中身に”ズレ”や”液漏れ”が生じる事がございます

・別途配送料が発生します(発送場所の確認後お伝えさせていただきます)※配送日数の関係上、北海道、東北、九州(福岡以外）、沖縄、その他離島への配送は致しかねます

・配送日時のご指定は頂けません(必ず1月1日にお受け取りください)

・こちらの商品は納品書・領収書は同封しておりませんので、ご希望の場合はご予約時に「納品書・領収書希望」とお伝えください(1月中頃までに郵送にてお届けさせていただきます)

【執行役員/総料理長：福富 健(ふくとみ けん)】取締役常務/総料理長福富 健(ふくとみ けん)

1979年生まれ/愛知県出身

1)バーテンダーとして果実や野菜・ハーブ・スパイスなどを巧みに使用したミクソロジーカクテルに携わる。

2)イタリア現地ではスローフードの偉大さに魅了され、イタリアン・フレンチ・鰻・日本料理と異色の経歴を持つ。

3)鰻を中心に日本の食文化を後世に紡ぐ誇りをもって、固定概念にとらわれることのない、時代に合わせた”旨い”料理を追い続けている。

【三河一色産活うなぎ-生け簀(※写真はイメージです)】

愛知県名古屋市東区泉に位置する「うなぎのしろむら 泉本店」は、2014年の創業以来、地元三河一色産活うなぎを使用した名店として知られています。



三河一色産活うなぎは、矢作川の清流水を使用して育てられ、自然に近い環境でストレスを与えずに育つことができるため、良質な脂がのり、皮が柔らかいのが特徴です。

これにより「日本一のうなぎ」と称される質の高さを誇ります。

【三河一色産活うなぎ-炭火焼き(※写真はイメージです)】

店内の生簀から丁寧に手捌きで仕込みを行い、備長炭で一尾一尾手焼きします。

うなぎを揉み込みながら焼く、独自の「こなし焼き」をすることで、身はふっくら軽やかに・皮はパリッとの「ふわパリ」食感に。

炭火焼き独特の焼き色と香ばしい匂い。そして、遠赤外線効果でじっくりと焼き上げたふんわり感をお楽しみください。

【うなぎのしろむらからご来店いただくすべての方へ】

株式会社しろむらホールディングス(愛知県名古屋市 │ 代表取締役：沓名英樹)

私たちは地元愛知県の誇る三河一色産活うなぎをたくさんの方々に味わっていただきたい。

活力みなぎるうなぎ料理でお客様を元気にしたい。その一心でうなぎのしろむらは始まりました。

一尾一尾に想いを込めて、お客様に活力と元気を届けます。

【うなぎのしろむら 泉本店】うなぎのしろむら 泉本店

住所 ：名古屋市東区泉1丁目18-41エスポア泉1階

営業時間：【昼】10時30～15時00【夜】17時00～22時00

※日曜・祝日 17時00～21時00

※不定休

電話番号：052-971-3122

【泉本店│食べログはこちらから】 :https://tabelog.com/aichi/A2301/A230103/23056889/

【うなぎのしろむら 春日井店】うなぎのしろむら 春日井店

住所 ：愛知県春日井市八田町1丁目15-2

営業時間：【昼】11時00～15時00【夜】17時00～21時30

※不店休

電話番号：0568-27-7501

【春日井店│食べログはこちらから】 :https://tabelog.com/aichi/A2303/A230301/23070494/

【うなぎのしろむら 知立店】うなぎのしろむら 知立店

住所 ：愛知県知立市栄2丁目34

営業時間：【昼】11時00～15時00【夜】17時00～21時00

※不定休

電話番号：0566-83-5244

【知立店｜食べログはこちらから】 :https://tabelog.com/aichi/A2305/A230503/23091937/