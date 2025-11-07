“タレント×プロボディボーダー”の二刀流。白波瀬海来、初のデジタルフォトエッセイ『Kai - La ～海からの贈り物～』を11月21日（金）発売！海と共に生きる彼女が贈る“生きる力”と“美しさ”の記録

株式会社Water

プロボディボーダーとして世界を舞台に挑戦を続け、インフルエンサー・タレントとしても活躍する白波瀬海来（しらはせ かいら）。



彼女がこれまで切り開いてきた道、海への想い、そして未来へのメッセージを込めた、初めてのフォトエッセイ写真集『Kai - La ～海からの贈り物～』を2025年11月21日（金）に発売いたします。 本作は、ただの写真集ではなく、彼女自身の言葉と物語が織り重なる「生きる証」。読者一人ひとりの心に、彼女の気持ちが波のように届く一冊です。

独立後初のデジタルフォトエッセイ発売が決定！！

『Kai - La ～海からの贈り物～』

『Kai - La 海からの贈り物』は、海来の「今」を鮮やかに切り取り、彼女が大切にしてきた“海と生きる”というテーマを、写真とエッセイの両面から表現した作品です。

撮影はバリやポルトガル、チリと言った海外を中心に行われ、太陽に照らされる屈託のない笑顔から、海に包まれた神秘的で静謐な表情まで、アスリートとしての強さと、一人の女性としての儚さや優しさが交錯する瞬間を収めました。

さらに本作では、これまでSNSやメディアでは語られることのなかった“心の内側”を綴ったエッセイを多数収録。夢に挑み続ける勇気、海との絆、そしてファンへの感謝を綴った言葉は、読み手にとっても自分自身を見つめ直すきっかけとなるでしょう。

「海は、いつも私に答えをくれる」

その想いを胸に、白波瀬海来が贈る初めてのフォトエッセイ写真集。まさに“海からの贈り物”です。

■発売概要

タイトル：白波瀬海来フォトエッセイ『Kai - La ～海からの贈り物～』

発売日：2025年11月21日（金）

価格：1,980円（税込）

仕様：デジタル出版

発売元：株式会社Water

■発売サイト

KYRA OFFICIAL FANCLUB

Amazon

楽天Book

※予告なく変更となる場合がございます。

ファンクラブ「KYRA OFFICIAL FANCLUB」オープン！

写真集の発売に先立ち、白波瀬海来の公式ファンクラブ 「KYRA OFFICIAL FANCLUB」 がオープンしました。ここでしか見られない撮影の裏側や、本人によるメッセージ動画、会員限定イベントへの招待など、ファンと彼女をつなぐ特別なコンテンツを発信しています。更に、会員様には未掲載カット版のデジタル写真集などをプレゼント。写真集を手にした後も、ファンクラブを通じて“KYRA”の世界をより深く体験いただけます。

ファンクラブ入会はこちら(https://official-fc.kyra-water.com/home)



■ファンクラブ入会特典

１.デジタルデータ（販売品）をプレゼント

【会員様全員】

ファンサイトで一般販売されている、待受カレンダーやサイン付きフォトなどのデジタルデータをプレゼント！！



【年額会員様】

年額会員様には、デジタル写真集や動画、未掲載カット集などをプレゼント！

11月21日発売のデジタルフォトエッセイは未掲載カット版をプレゼントいたします！！

２.イベント先行申し込み

カイラと間近で触れ合えるチャンス！

不定期で開催されるイベントの先行申し込みが可能です。

３.MOVIE ＆ RADIO

カイラの普段の様子を発信します！！

ファンクラブでしか見せない特別なコンテンツを楽しめます。

４.PHOTOLOG

今まで見せる事のなかったカイラのオフショットを発信します！！

ファンクラブでしか見せない特別なコンテンツを楽しめます。

５.ライブ配信

月１程度で不定期にライブ配信を行います。

会員様は全員参加可能です。

アーカイブで過去の配信も見れます！！

６.年額会員様にはサイン入りグッズを不定期にプレゼント

一般販売されているグッズをサイン入りでプレゼント！！

何がいつ送られてくるかはお楽しみになります！

７.誕生日メッセージ

誕生日の日にデジタルポストカードをお届け！



■白波瀬海来プロフィール

- タレント／プロボディボーダー／インフルエンサー- SNS総フォロワー数：約15.7万人- 海と共に生きるライフスタイルが、多くの若者やファンの共感を集めている- 世界を転戦しながら、スポーツとカルチャーを融合させた発信を続ける- ボディボード世界3位の実績

■会社概要

社名：株式会社Water

所在地：東京都渋谷区神宮前3-25-18 THE SHARE 207

KYRA OFFICIAL FANCLUB. : https://official-fc.kyra-water.com/home

オフィシャルサイト ：https://www.kyra-water.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/kyra.97/

X ：https://x.com/kyra_shirahase?lang=ja

TikTok ：https://www.tiktok.com/@kyra.927

YouTube ：https://www.youtube.com/@kyra0927/featured

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Water 担当：小林

E-mail：info@water-loo.com