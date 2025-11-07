“塗装乾燥工程の温度の見える化”による品質と省エネの両立を提案！小型耐熱データロガー『V-THERMO200』、「塗料・塗装設備展」（幕張メッセ）に出展。
株式会社真空断熱研究所（本社：三重県亀山市、代表取締役：中村圭介）は、2025年11月12日（水）～14日（金）に幕張メッセで開催される「高機能素材week第8回塗料塗装設備展（COATING JAPAN）」において、栗田工業株式会社ブース内オールグッド株式会社にて耐熱200℃小型温度ロガー「V-THERMO200」を展示いたします。本展示は、塗装乾燥炉の“品温”管理による品質安定化と省エネの可能性を提案するものです。
▼「V-THERMO200」公式サイト：https://mirai-innovation-sd3tpq1.gamma.site/
V-THERMO200の活用:
『最近、変形が多発している』など炉内で変化が起こっているのはわかっていても、炉内の状態が見えないから対策できない。
『省エネに取り組みたいけど』、”品温”が把握できないから先に進めない。
こんな時に、簡単に”品温”を把握することが可能になりました。
自動車部品や家電製品の塗装乾燥工程など高温/低温環境において、”品温”を計測することで見えない炉内を可視化し、品質向上とエネルギー削減に貢献します。
測定データを元に、品質の確からしさを確認しつつ、プロセスの改善提案が可能になり、生産効率の向上、エネルギー削減に取り組むことが可能です。
V-THERMO200の特徴:
小型軽量: 従来の耐熱温度ロガーは、高耐熱性を実現するために非常に大型で重く、設置が不可能なケースや専用の取り付けツールが必要でした。V-THERMO200は片手に収まる軽量コンパクトでありながら、最大4チャンネルの同時測定が可能。フックに吊り下げて使用することも可能と設置場所を選ばず、さまざまな現場に柔軟に対応します。
高温対応: 最大200℃、1時間の耐熱性を持ち、金属部品や樹脂部品の塗装乾燥炉など、過酷な高温環境でもスタンドアローンで安定した測定が可能。長時間にわたる高温環境でも信頼性の高いデータが得られます。
測定頻度向上: 高い測定精度と簡便な操作性を両立したことで、測定の負担が軽減され、定期的な温度測定が習慣化しやすくなります。プロセスの最適化に貢献し、長期的なコスト削減に寄与します。
V-THERMO200仕様
サイズ：直径約8cmx長さ約12cm
重量 ：約0.5kg
Ch数 ：4ch
熱電対：K型、T型
展示内容
展示会では、製品デモの実施や実際の改善事例を紹介し、使用シーンを体験していただけます
・V-THERMO200 小型耐熱温度ロガー使用シーン
・計測による改善事例をご紹介
変形の困りごと解決
品温データから温度ムラや過加熱を可視化
エネルギー効率改善
業界の皆様のご来場をお待ちしております。
貴社の極限環境での工程の最適化に向けた取り組みを、ぜひともご支援します。
第8回塗料・塗装設備展（COATING JAPAN）
会 期：2025年11月12日（水）－ 11月14日（金）10:00~18:00
会 場：幕張メッセ[千葉市美浜区] 7ホール
栗田工業株式会社ブース内オールグッド株式会社
7ホール（小間番号42-48）
主 催：RX Japan 株式会社
展示協力
栗田工業株式会社（ブース提供）
オールグッド株式会社（展示運営）
本件に関する取材やお問い合わせは、下記の問い合わせフォームよりご連絡ください。
問い合わせ先
株式会社真空断熱研究所
三重県亀山市西町556-13
代表取締役 : 中村圭介
事業内容：真空断熱技術に関する研究開発および 製造、販売
公式ウェブサイト: https://vthermo.jp/
お問い合わせフォーム：https://form.run/@info-vthermo-XkDcFlEoy47ooO0RhLkG