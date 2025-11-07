“塗装乾燥工程の温度の見える化”による品質と省エネの両立を提案！小型耐熱データロガー『V-THERMO200』、「塗料・塗装設備展」（幕張メッセ）に出展。

株式会社真空断熱研究所

株式会社真空断熱研究所（本社：三重県亀山市、代表取締役：中村圭介）は、2025年11月12日（水）～14日（金）に幕張メッセで開催される「高機能素材week第8回塗料塗装設備展（COATING JAPAN）」において、栗田工業株式会社ブース内オールグッド株式会社にて耐熱200℃小型温度ロガー「V-THERMO200」を展示いたします。本展示は、塗装乾燥炉の“品温”管理による品質安定化と省エネの可能性を提案するものです。

▼「V-THERMO200」公式サイト：https://mirai-innovation-sd3tpq1.gamma.site/

V-THERMO200の活用:

『最近、変形が多発している』など炉内で変化が起こっているのはわかっていても、炉内の状態が見えないから対策できない。

『省エネに取り組みたいけど』、”品温”が把握できないから先に進めない。

こんな時に、簡単に”品温”を把握することが可能になりました。

自動車部品や家電製品の塗装乾燥工程など高温/低温環境において、”品温”を計測することで見えない炉内を可視化し、品質向上とエネルギー削減に貢献します。

測定データを元に、品質の確からしさを確認しつつ、プロセスの改善提案が可能になり、生産効率の向上、エネルギー削減に取り組むことが可能です。

V-THERMO200の特徴:

小型軽量: 従来の耐熱温度ロガーは、高耐熱性を実現するために非常に大型で重く、設置が不可能なケースや専用の取り付けツールが必要でした。V-THERMO200は片手に収まる軽量コンパクトでありながら、最大4チャンネルの同時測定が可能。フックに吊り下げて使用することも可能と設置場所を選ばず、さまざまな現場に柔軟に対応します。

高温対応: 最大200℃、1時間の耐熱性を持ち、金属部品や樹脂部品の塗装乾燥炉など、過酷な高温環境でもスタンドアローンで安定した測定が可能。長時間にわたる高温環境でも信頼性の高いデータが得られます。

測定頻度向上: 高い測定精度と簡便な操作性を両立したことで、測定の負担が軽減され、定期的な温度測定が習慣化しやすくなります。プロセスの最適化に貢献し、長期的なコスト削減に寄与します。

V-THERMO200仕様

サイズ：直径約8cmx長さ約12cm

重量 ：約0.5kg

Ch数 ：4ch

熱電対：K型、T型

展示内容

展示会では、製品デモの実施や実際の改善事例を紹介し、使用シーンを体験していただけます

・V-THERMO200 小型耐熱温度ロガー使用シーン

・計測による改善事例をご紹介

変形の困りごと解決

品温データから温度ムラや過加熱を可視化

エネルギー効率改善

業界の皆様のご来場をお待ちしております。

貴社の極限環境での工程の最適化に向けた取り組みを、ぜひともご支援します。

第8回塗料・塗装設備展（COATING JAPAN）

会 期：2025年11月12日（水）－ 11月14日（金）10:00~18:00

会 場：幕張メッセ[千葉市美浜区] 7ホール

栗田工業株式会社ブース内オールグッド株式会社

7ホール（小間番号42-48）

主 催：RX Japan 株式会社

展示協力

栗田工業株式会社（ブース提供）

オールグッド株式会社（展示運営）





本件に関する取材やお問い合わせは、下記の問い合わせフォームよりご連絡ください。

問い合わせ先

株式会社真空断熱研究所

三重県亀山市西町556-13

代表取締役 : 中村圭介

事業内容：真空断熱技術に関する研究開発および 製造、販売

公式ウェブサイト: https://vthermo.jp/

お問い合わせフォーム：https://form.run/@info-vthermo-XkDcFlEoy47ooO0RhLkG