神戸学院大学が地域とつくる、新しい“まちのリビング”「南公園ステーションベース」がポートアイランドにオープン！

神戸学院大学地域の小学生と交流する江田ゼミの学生

神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科 江田英里香教授のゼミは、神戸市中央区ポートアイランドの南公園駅前に、地域のための交流拠点「南公園ステーションベース」を2025年11月12日（水）にオープンします。

南公園駅前の立地を生かし、中高生が安心して過ごせる「居場所づくり」を中心に、まちを元気にするイベントやマルシェ、市民参加型の企画など、地域に開かれた場として活動を展開します。

本プログラムは、大学・企業・地域をつなぐ新しい教育モデルであり、SDGs目標11「住み続けられるまちづくり」に資する取り組みです。

主な取り組み

１. 中高生のための居場所（無料）

水曜 16:00～19:00／土曜 15:00～19:00

- 大学生スタッフまたは地域の大人が常駐- 勉強・読書・雑談OK、途中参加・退出OK- Free Wi-Fi、電源、飲食持ち込みOK- 進路の相談も可能

神戸市の委託を受け、江田ゼミの学生が運営を担います。

２. まちのエントランス＆まちラボ その他

地域の課題・アイデア・日々の声が集まり、未来のまちを考える「研究室」のようなスペースを提供します。また、まちを元気にするイベントを定期的に開催学生・企業・団体・市民が混ざり合う企画を展開していきます。

特別イベント

居場所づくりワークショップ開催！

11月9日（日）13:30～15:00

- 一級建築士と一緒にテーブルや椅子を組み立て、みんなで居場所づくり体験- 中高生から一般まで参加OK／参加無料／24席／公式LINEより申込今後の展望

南公園ステーションベースは、「誰もが立ち寄れ、誰かとつながり、まちを面白くしていく場所」として、3月まで継続的に運営していく予定です。

＜主催＞神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科 江田ゼミ

＜協力＞みなとじまアクティベーションラボ、NICO DESIGN WORKS

＜参考リンク＞

神戸市ホームページ(https://www.city.kobe.lg.jp/a74227/stationbase.html)

神戸学院大学 現代社会学部(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_social/)

現代社会学部オリジナルサイト(https://www.kobegakuin-css.jp/#./master_page.html#hero)

本学の社会連携の取り組み（社会連携デジタルパンフレット）(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)

＜メディア関連の方＞

本件に関する取材をご希望の場合は、下記お問合せ先までご連絡をお願いいたします。

＜本学の出展に関するお問合せ先＞

神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科

教授 江田 英里香

MAIL: edaerika@css.kobegakuin.ac.jp