神戸学院大学 約600人の学生ボランティアが11月16日(日)開催神戸マラソン2025の運営を支援！

神戸学院大学ボランティアで運営を支援する学生沿道応援パフォーマンスでランナーに声援を届ける吹奏楽部

神戸マラソン2025が11月16日(日)に開催されます。

神戸学院大学は、2011年の第1回大会から継続的に、多くの学生がボランティアスタッフとして参加しているほか、神戸マラソン実行委員会との共催イベント「神戸マラソンレディスランニングクリニック in 神戸学院大学」や、大会スポンサーの六甲バター（株）と栄養学部とのマラソンレシピブックの制作などの取り組みを展開し、大学をあげて神戸マラソンを支えています。

今年も約600人の学生がボランティアに参加し、給水やコース沿道の誘導、救護や固定AED隊などで大会の運営をサポートします。

さらに、神戸須磨シーワールド前では大学や附属高等学校・中学校の課外活動団体が沿道応援パフォーマンスを行い、ランナーに声援を届けます。

また、招待選手として本学卒業生の大樽瑞葉さん（淡路アスリートクラブ）、小川那月さん（スズキアスリートクラブ）、ライジングサン枠で陸上競技部の北村拓斗さん（経済学部4年次生）、青木陽良さん（人文学部3年次生）、女子駅伝競走部の大河内碧彩さん（人文学部2年次生）、三木彩羽さん（人文学部1年次生）が出走します。ぜひ応援をよろしくお願いします。

【須磨シーワールド前沿道応援 出演スケジュール】

・10:30～14:30 神戸学院大学 学生放送局（司会）

・12:35～12:50 神戸学院大学附属高等学校 ダンス部

・12:50～13:20 神戸学院大学附属高等学校 軽音楽部

・13:20～13:55 神戸学院大学附属高等学校・中学校 吹奏楽部

・13:55～14:30 神戸学院大学 吹奏楽部

＜参考リンク＞

神戸学院大学 神戸マラソン応援ページ(https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/marathon/)

神戸マラソン2025 公式サイト(https://kobe-marathon.net/2025/)

＜メディア関連の方＞

取材をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問合せ先までご連絡をお願いいたします。

＜本件に関する問合せ先＞

神戸学院大学 社会連携グループ

MAIL：renkei_info@j.kobegakuin.ac.jp

TEL：078-974-6105（平日9：30～11：30 / 13：00～17：00）

URL：https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/

社会連携グループの取り組み紹介はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)