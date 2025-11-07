『EVISU × Icecream』日本のデニム文化とアメリカのストリートカルチャーを融合したグローバルコラボレーションが登場！

株式会社ブラザーフッド・コーポレーション

EVISUとIcecreamがタッグを組み、日本のデニムクラフトマンシップとアメリカのストリートカルチャーを融合させた限定コレクションを発表。両ブランドのシグネチャーモチーフを遊び心たっぷりに組み合わせ、共通する文化的ルーツをデザイン哲学に基づいて展開。

このコラボレーションの象徴となるのは、Icecreamの「Running Dog」がEVISUの「Seagull」を跳び越える姿を描いたコラボロゴ。動き・エネルギー・そして伝統が一体となった共同ブランドロゴです。このコレクションでは、Icecream共同創設者であるNIGO氏が持つデニムへの愛着と、そのカルチャーへの継続的な影響を讃え、ハンドクラフトのセルビッジデニム、グラフィックTシャツ、オーバーサイズフーディー、トーナルキャップなどをラインナップ。すべてのアイテムにRunning Dog×Seagullのエンブレムが使用されている。

注目アイテムには、ピンクとグリーンのヒッコリーストライプを取り入れたプレミアムデニムジャケットとジーンズ、胸元にコラボ刺繍を施したクラシックなIcecreamフーディー、そしてPharrellの2000年代初期の美学を再考したトラッカーハットなどがラインナップ。どのアイテムも、精密さと遊び心、伝統と現代性の絶妙なバランスを体現している。



【取扱店舗】

EVISUの直営店舗、公式オンラインストア（https://evisu.jp/）



【EVISUについて】

1991年、大阪で山根英彦によって設立されたEVISUは、オーセンティックなセルビッジデニムへのこだわりと、象徴的なハンドペイントの「Seagull」をモチーフで瞬く間に人気を集めた。ブランド名の由来は繁栄の神「恵比寿」。緻密なクラフトマンシップと遊び心の融合により、1990～2000年代の日本ストリートウェアを象徴する存在となった。EVISUは、デニム愛好家やヒップホップカルチャーの中で支持を集め、ワークウェアを高級クラフトへと昇華させたブランドとして今なお評価されている。

【Icecreamについて】

Icecreamは、Pharrell WillamsのNIGO氏が2005年に立ち上げた「Billionaire Boys Club」のサブラベル、大胆なグラフィック、遊び心のあるカラーリング、スケートカルチャーを背景に、ファッション・音楽・ストリートの交差点に位置するカルト的な人気を誇る、グローバルなコラボレーションを通して日常に新境地を切り開き、独創性を楽しさを体現するブランドである。