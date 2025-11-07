「2025 ベトナムフェスティバル in 愛知 名古屋」に出展

ベトナム航空 日本支社

ベトナム航空(日本支社 所在地:東京都千代田区、総支配人：ゴー・シー・アイン)は、2025年11月8日（土）、9日（日）に、久屋大通公園 エディオン久屋広場（愛知県名古屋市）で開催される「2025 ベトナムフェスティバル in 愛知 名古屋」に出展いたします。

同社のブースでは、SNSで「映える写真が撮れる」と話題の観光スポット 「クアン フー カウ（Quang Phu Cau）線香村」 を再現。ベトナム航空のコーポレートカラーである鮮やかな “ベトナムブルー” を基調としたブースデザインや、フライトアテンダントをモチーフにしたオリジナル着ぐるみが来場者をお迎えします。



また、同社公式SNSアカウントのフォロー、またはマイレージプログラム 「ロータスマイル」 への新規登録で、ベトナム行き往復航空券やオリジナルグッズが当たる抽選会を実施いたします。ぜひこの機会にご参加ください。さらに、2025年11月8日（土）より、公式ホームページおよびモバイルアプリにてご利用いただける 15％割引プロモーションコードを期間限定で配布いたします。

詳細は、ベトナム航空が運営する観光情報サイト「ミーツベトナム」にてご確認ください。

MeetsVietnam：https://meetsvietnam.vietnamairlines.com/staffcolumn/vietnamfestivalnagoya2025/

ベトナムの文化を体験できる「2025 ベトナムフェスティバル in 愛知 名古屋」へ、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

フェスティバル概要

<2025 ベトナムフェスティバル in 愛知 名古屋>

日程：2025年11月8日（土）10:00~21:00、2025年11月9日（日）10:00~18:00

会場：久屋大通公園 エディオン久屋広場【入場無料】

公式サイト：https://vietnamfesta.com/



ベトナム航空は現在、名古屋-ハノイ線を毎日、名古屋-ホーチミン線を週5便運航しております。名古屋発ベトナム路線の観光・ビジネス需要の高まりに対応し、2026年1月1日（木）～3月28日（土） の期間は名古屋-ハノイ線に、また 2月1日（日）～2月26日（木） の期間は名古屋-ホーチミン線にも、最新鋭のワイドボディ機 「エアバスA350-900」 を導入いたします。これにより、さらに快適な空の旅をお楽しみいただけます。

※名古屋-ホーチミン線の「エアバスA350-900」での運航は、期間中の月・木・日曜日のみで、水・土は従来の「エアバスA321」型機での運航となります。

＜ベトナム航空について＞

ベトナム航空（スカイチームアライアンスメンバー）は、1993年にベトナム国営航空会社として設立されました。

現在、ベトナム国内22都市、海外37都市を結ぶ計100路線以上を運航しており、ボーイング787-9、ボーイング787-10、エアバスA350-900 XWB、エアバスA320、エアバスA321neoといった、最新鋭の機材を使用しています。日本路線は、東京成田、東京羽田、名古屋、大阪、福岡の5つの空港からハノイおよびホーチミンに運航しており、さらに東京成田および大阪からはダナンへも就航しています。これにより、日越間で最大の輸送能力を誇ります。

最新機材の導入と革新的なデジタル化への取り組みが評価され、航空産業の格付け会社Skytraxによる4スター評価、「AirlineRatings.com」による2024年世界の航空会社トップ20選出、またAPEX（Airline Passenger Experience Association）による2025年の「5スター航空会社」認定を受けています。

ベトナム航空は、持続可能な開発ソリューションにも積極的に取り組んでおり、革新を促進するだけでなく、世界中の航空会社と協力し、2050年までにネットゼロ排出を達成することを目指しています。

2024年には、日本路線の就航30周年を迎え、今後はベトナムの独自の文化的アイデンティティを組み込んだ高品質なサービスを提供する航空会社として、アジアを代表する5スター航空会社としての地位を確立することを目指しています。

- 公式ホームページ：https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home- MeetsVietnam：https://meetsvietnam.vietnamairlines.com/