「Japan Mobility Show 2025」にて、YOUTRUST主催ステージを開催
Japan Mobility Show 2025 公式HP：https://www.japan-mobility-show.com/
日本のキャリアSNSおよびネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST」を開発・運営する株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：岩崎由夏）は、2025年11月8日(土)、Japan Mobility Show 2025にて、2つの特別セッションを主催します。開催場所は、西展示棟アトリウム内・特設ステージ。14:00～16:00の2時間にわたり、モビリティを軸に事業シナジー、新規事業、キャリアなどのテーマで挑戦を続けるゲストをお招きします。
なお、当日のセッションの様子は、後日YOUTRUSTが運営するメディア「YOUTRUST Studio(https://youtrust.jp/studio)」にて、動画コンテンツとして公開を予定しております。会場にお越しいただけなかった方にも、当日の熱量や登壇者のリアルな声をお届けできるよう、準備を進めておりますので、ぜひご期待ください。
■Japan Mobility Show 2025 とは
Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー 2025）は、一般社団法人 日本自動車工業会が主催する、モビリティの未来を創り上げるための「共創プラットフォーム」です。
コンセプトは「ワクワクする未来を、探しに行こう！」。クルマ・バイクに留まらず、あらゆる乗り物の可能性や未来の社会、生活を提案することで、来場者にまだ見ぬ日本の未来にワクワクする体験を提供します。
- イベント名：Japan Mobility Show 2025 (ジャパンモビリティショー 2025)
- 日程：2025年10月30日（木）～11月9日（日）
- 会場：東京ビッグサイト
- 主催：一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）
- 公式Web ：https://www.japan-mobility-show.com/
■YOUTRUST主催ステージ概要
トヨタ自動車×KINTOテクノロジーズ― KINTO Unlimitedから紐解く、リアル×ITが創る新しいモビリティの可能性
▼セッション概要
モビリティの未来はリアルとITの融合で進化中。本セッションでは、トヨタとKINTOテクノロジーズが展開する「KINTO Unlimited」を通じ、安全・快適なカーライフを支える仕組みや開発背景、内製開発へのこだわり、デジタル人材の活躍、両社の協業による新たな挑戦と価値創出について紹介します。
▼登壇者ご紹介
KINTOテクノロジーズ株式会社
新サービス開発部 部長
上田 憲人
トヨタ自動車株式会社
先進技術開発カンパニー
AD-V:バリューチェーン革新PRJ
主任
秋間 聡
株式会社YOUTRUST
メディア事業部マネージャー
田口 彩人
（モデレーター）
新規事業キャリア×モビリティの最前線
▼セッション概要
自動車・モビリティ業界は、技術革新や社会課題の解決を背景に、従来の枠を超えた新規事業に挑戦しています。本セッションでは、業界で新たな挑戦を続ける実践者・リーダーを招き、キャリア選択のリアルや事業創出の裏側に迫ります。挑戦者たちのストーリーを通じて、モビリティ業界におけるキャリア形成の可能性を探ります。
▼登壇者ご紹介
本田技研工業株式会社
コーポレート戦略本部
コーポレート事業開発統括部
新事業開発部 部長
藤井 欽也
株式会社UNIDGE Co-CEO /
株式会社AlphaDrive 東海拠点長
（トヨタ自動車から出向中）
土井 雄介
株式会社YOUTRUST
メディア事業部マネージャー
田口 彩人
（モデレーター）
＜日本のキャリアSNS『YOUTRUST』について＞
YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のためのキャリアSNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。
友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでキャリアの可能性を切り拓いていける、ネットワーク型のプラットフォームです。
法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できるネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST TALENT」やプラットフォーム上でBtoBマーケティングや採用広報できる広告ソリューション「YOUTRUST ADS」、営業ターゲットに1to1でダイレクトアプローチできるABMサービス「YOUTRUST SALES」、デジタル人材を中心とした有識者から最先端の知見を得られるエキスパートインタビューサービス「YOUTRUST INSIGHT」などを提供しています。多彩なソリューションによりビジネス成果の最大化を目指して伴走します。
■ 株式会社YOUTRUST 会社概要
