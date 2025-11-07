「Japan Mobility Show 2025」にて、YOUTRUST主催ステージを開催

株式会社YOUTRUST

日本のキャリアSNSおよびネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST」を開発・運営する株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：岩崎由夏）は、2025年11月8日(土)、Japan Mobility Show 2025にて、2つの特別セッションを主催します。開催場所は、西展示棟アトリウム内・特設ステージ。14:00～16:00の2時間にわたり、モビリティを軸に事業シナジー、新規事業、キャリアなどのテーマで挑戦を続けるゲストをお招きします。

なお、当日のセッションの様子は、後日YOUTRUSTが運営するメディア「YOUTRUST Studio(https://youtrust.jp/studio)」にて、動画コンテンツとして公開を予定しております。会場にお越しいただけなかった方にも、当日の熱量や登壇者のリアルな声をお届けできるよう、準備を進めておりますので、ぜひご期待ください。

■Japan Mobility Show 2025 とは

Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー 2025）は、一般社団法人 日本自動車工業会が主催する、モビリティの未来を創り上げるための「共創プラットフォーム」です。

コンセプトは「ワクワクする未来を、探しに行こう！」。クルマ・バイクに留まらず、あらゆる乗り物の可能性や未来の社会、生活を提案することで、来場者にまだ見ぬ日本の未来にワクワクする体験を提供します。

- イベント名：Japan Mobility Show 2025 (ジャパンモビリティショー 2025)- 日程：2025年10月30日（木）～11月9日（日）- 会場：東京ビッグサイト- 主催：一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）- 公式Web ：https://www.japan-mobility-show.com/

■YOUTRUST主催ステージ概要

トヨタ自動車×KINTOテクノロジーズ― KINTO Unlimitedから紐解く、リアル×ITが創る新しいモビリティの可能性

▼セッション概要

モビリティの未来はリアルとITの融合で進化中。本セッションでは、トヨタとKINTOテクノロジーズが展開する「KINTO Unlimited」を通じ、安全・快適なカーライフを支える仕組みや開発背景、内製開発へのこだわり、デジタル人材の活躍、両社の協業による新たな挑戦と価値創出について紹介します。

▼登壇者ご紹介

KINTOテクノロジーズ株式会社

新サービス開発部 部長

上田 憲人

トヨタ自動車株式会社

先進技術開発カンパニー

AD-V:バリューチェーン革新PRJ

主任

秋間 聡

株式会社YOUTRUST

メディア事業部マネージャー

田口 彩人

（モデレーター）

新規事業キャリア×モビリティの最前線

▼セッション概要

自動車・モビリティ業界は、技術革新や社会課題の解決を背景に、従来の枠を超えた新規事業に挑戦しています。本セッションでは、業界で新たな挑戦を続ける実践者・リーダーを招き、キャリア選択のリアルや事業創出の裏側に迫ります。挑戦者たちのストーリーを通じて、モビリティ業界におけるキャリア形成の可能性を探ります。

▼登壇者ご紹介

本田技研工業株式会社

コーポレート戦略本部

コーポレート事業開発統括部

新事業開発部 部長

藤井 欽也

株式会社UNIDGE Co-CEO /

株式会社AlphaDrive 東海拠点長

（トヨタ自動車から出向中）

土井 雄介

株式会社YOUTRUST

メディア事業部マネージャー

田口 彩人

（モデレーター）

