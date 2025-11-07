横浜赤レンガ倉庫での集客実証にデジタルツインを提供

KDDI株式会社

KDDI株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:松田浩路、以下「KDDI」）は、デジタルツインプラットフォーム「TwinCraft for Biz」（以下「本サービス」）を、三菱商事都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：森田憲司、以下「三菱商事都市開発」）が2025年11月7日から横浜赤レンガ倉庫で実施する実証実験（以下 本実証）に提供することをお知らせします。

本実証では、横浜赤レンガ倉庫の人気店「Re：Wharf」「Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY」の2店舗を期間限定でバーチャル化し、3D空間上で実際に来店したような直感的な体験（空間、食事、景観、店舗独自の演出体験等）を可能にします。

＜「TwinCraft for Biz」により再現された空間イメージ＞

Re：Wharf(リワーフ)Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY

デジタルツインは近年、さまざまな分野における活用が期待されており、本実証では、リアル店舗への来訪動機の醸成効果を検証するために活用されます。KDDIは、本サービスのさまざまなユースケースでの活用事例をもとに、都市空間の最適設計やスマートシティの実現を目指していきます。

■本実証について

１．概要

・「TwinCraft for Biz」の活用により、横浜赤レンガ倉庫の一部店舗を3Dバーチャル化します。

・遠方在住者など、横浜赤レンガ倉庫に訪れることが難しい方でも、施設の魅力（空間・食事・景観等）を体感できます。

・バーチャル店舗へのアクセス数や滞在時間、バーチャル店舗経由でのリアル店舗への予約数などを分析することで、本実証による来店意思決定への影響を検証します。

・本実証に参加いただいたお客さまには、特典として、リアル店舗などで使える体験者限定クーポンがもらえます。

※特典は予告なく変更・終了となる可能性があります。

２．実施店舗

「Re：Wharf」「Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY」の２店舗

３．実施期間

2025年11月7日～2026年3月31日

４．特設ページ

https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/170

（参考）

■「TwinCraft for Biz」について

現実の施設・店舗をデジタルツイン化し、3D空間で直感的に体験できるデジタルプラットフォームです。来館前に空間や景観を把握できることで、訪問動機の醸成につながるとともに、店舗誘致への利活用や販促施策など、BtoC・BtoB両面での活用が可能なDXツールとして活用できます。

■「Re：Wharf(リワーフ)」について

高級ステーキや新鮮なシーフードを提供するレストラン。横浜港を望む開放的なロケーションと上質な料理が人気で、特別な日を彩る場として選ばれています。本サービスにより、利用者は来訪前に座席や提供される料理やお店から見える景色等、施設での体験価値のイメージを醸成することができます。

・バーチャル店舗URL：https://user.k-d2.kddi.com/rewharf

・店舗公式HP：https://rewharf.jp/

■「Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY」について

「心も体も満たされるDisneyの食体験」をテーマに、ディズニーキャラクターをモチーフにした健康志向のフードメニューをご用意しています。個性豊かな個室の提供もあり、目で見ても楽しむことのできる、ファミリーやカップルにも人気の店舗です。本サービスにより、利用者は来訪前に座席やディズニーの世界観に包まれた個室や料理等、施設での体感価値のイメージを醸成することができます。

・バーチャル店舗URL：https://user.k-d2.kddi.com/disney_harvest_market

・店舗公式HP：https://d-harvestmarket.com/

■三菱商事都市開発について

三菱商事都市開発は「構想力と実現力で、都市の未来を育む。」をPurpose として掲げ、インダストリアル領域とリテール・エンターテインメント領域を中心に型にはまらない不動産・都市開発を行っています。インダストリアル領域ではドライ物流倉庫に加え、自動倉庫を含めた冷凍冷蔵倉庫や、シェア型製造・研究開発施設(innoba(イノーバ))、ライフサイエンス研究開発施設（アイパーク神戸（仮称））の開発にも注力しています。また、リテール・エンターテインメント領域では都心型商業施設やNSC(近隣型ショッピングセンター)、ホテルの開発に加え、横浜赤レンガ倉庫等におけるイベント事業やアリーナの開発も手掛けています。更にアリーナ等を核とした大規模都市開発にも取り組んでいます。

今後も国内外における幅広い産業・顧客接地面を持つ三菱商事グループの総合力を最大限に活かし、お客様やパートナーとともに都市の可能性を開いていきます。