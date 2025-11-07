11月8日「いい歯の日」に向けた新CM公開 paylight X が描く“むし歯のない未来” への願い

株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介、以下「当社」）は、 11月8日の「いい歯の日」に合わせて、一日限定で放送される新CMを公開いたします。当社が運用するAIを活用した歯科医院向けオールインワン プラットフォーム「paylight X」は、歯科医院における業務効率化やストレス軽減だけでなく、患者一人ひとりに寄り添った「予防のために通う歯科体験」を実現することで、むし歯のない未来を目指しています。

コンセプトは、むし歯を「治す」ではなく、「なくす」へ。

本CMでは、「むし歯なんて、治したくない。なくしたいのです。」というメッセージのもと、むし歯を“地球からなくしたい”という願いを表現しています。UFOの光に照らされる象徴的なビジュアルを通じて、予防歯科や定期受診の大切さをやさしく、印象的に伝えます。

CMに込めたメッセージ

「むし歯なんて、治したくない。なくしたいのです。」

この言葉には、“痛くなってから治す” という従来の歯科との向き合い方を変えたい、というpaylight X の願いが込められています。私たちは、歯科医院を「治療の場所」ではなく、

「お口の中を健康にし続けるために通う場所」にしたいと考えています。

誰もがむし歯の痛みを知らずに生きられる未来。そのような未来を実現するために、歯科医院と患者さんをつなぐプラットフォームとして、テクノロジーの力で予防歯科をもっと身近にしていきます。

“なくす”という挑戦の先にあるのは、より多くの人が笑顔でいられる社会です。

CM 概要

＜タイトル＞

11月8日は、いい歯の日。paylight X special CM「不思議な光」篇

＜TVCM＞

放送開始日：2025年11月8日（土）（いい歯の日）※一日限定

放送エリア：関東限定(日本テレビ・フジテレビ・テレビ東京)

CM尺：15秒

＜動画URL＞

15秒視聴用：https://youtu.be/c9dZf7WAxq4

◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さまのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。

■会社概要

社名： 株式会社SCOグループ

ビジョン：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立： 2013年3月22日

代表： 代表取締役会長 玉井 雄介

事業内容： 医療テクノロジー事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP： https://www.scogr.co.jp/

公式X：https://twitter.com/sco_official_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/

Oral Life Project：https://oral-life.jp/project/





