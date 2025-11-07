毎年大人気！年号入りハンカチ「2026年アニュアルバージョン」本日2026年11月7日(金)より発売開始

フェイラージャパン株式会社

フェイラージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：八木直久)は、本日11月7日(金)より、フェイラー銀座本店、フェイラー天神地下街店、フェイラー東京ミッドタウン日比谷店、全国百貨店フェイラーショップ( https://www.feiler-jp.com/shoplist/ )、フェイラー公式オンラインショップ( https://feiler.jp )にて、毎年大人気の年号入りハンカチ「2026年アニュアルバージョン」を販売いたします。

※ラブラリー バイ フェイラーショップ、ファクトリーアウトレットショップでの販売はございません。

デザイン紹介

2000年にスタートし、毎年ご好評いただいておりますアニュアルバージョンは、エレガントでしなやか、自分らしく生きる女性がモチーフ。

年に一度、新しい年の始まりに向けてフェイラーからのメッセージを添えて発表しています。

クリスマスプレゼントや年末年始のギフトにもおすすめです！

オリジナル箱に入っているメッセージも毎年ご好評いただいております。

メッセージ紹介

販売方法

■発売日

2026年11月7日(金)

■販売店舗

フェイラー銀座本店

フェイラー天神地下街店

フェイラー東京ミッドタウン日比谷店

全国百貨店フェイラーショップ https://www.feiler-jp.com/shoplist/

フェイラー公式オンラインショップ https://feiler.jp

■フェイラー公式オンラインショップ購入ページ

https://feiler.jp/shop/r/r8004/(https://feiler.jp/shop/r/r8004/)

・数量限定、なくなり次第終了となりますので、お早めのご購入がおすすめです。

・事前のご予約は承っておりません。

・店舗では11月7日(金)よりお電話、ご来店にてお取り置きを承ります。

・店舗ではお電話が繋がりづらい場合がございますので、あらかじめご了承のほど、お願いいたします。

・店舗ではデザインの出方はお選びいただけない場合がございます。

・フェイラー公式オンラインショップでは、販売開始時間は前後する場合がございます。

・オンラインショップでは、販売開始時間前でもアクセスが集中した場合、オンライン上の「仮想待合室」に誘導し、順番にサイトへご案内いたします。ブラウザの「cookie設定」を無効にされている方は有効にしてお待ちください。待ち人数・待ち時間が表示され、順次ご入場いただけますが、入場時に商品のご購入を確約するものではございませんので、ご了承願います。

・フェイラー公式オンラインショップではデザインはお選びいただけません。

FEILER(フェイラー)ブランド紹介

フェイラー(ドイツ・ホーエンベルク／1948年創業)は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開するシュニール織を代表するライフスタイルブランドです。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。そして、200種類以上ある色鮮やかなデザインの中からハンカチを選ぶときの気持ち。日常の中で柔らかな肌触りのポーチをふと手にしたときの胸の高鳴り。どこにでも持ち運ぶことができるフェイラーだからこそ、誰もが持っているドキドキする力をいつでも呼び起こすことができる。ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」には、「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めています。

◆フェイラーブランドサイト https://www.feiler-jp.com/

◆フェイラー公式オンラインショップ https://feiler.jp

◆公式Instagram/X ＠feiler_jp

フェイラージャパン株式会社 http://www.feiler-jp.com/feilerjapan/

フェイラージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、住友商事の事業会社として、ドイツの高級織物ブランド「FEILER」の輸入・企画・販売を実施しています。フェイラー 国内97店舗[うち、フェイラーのギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」16店舗、ファクトリーアウトレット14店舗]（2025年11月1日現在）