リストグループのリストインターナショナルリアルティ神奈川営業本部　神奈川・城南エリア支店の統廃合について

リスト株式会社

総合不動産企業、リスト株式会社(代表取締役社長：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市)の連結子会社であるリストインターナショナルリアルティ株式会社(代表取締役社長：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市、以下「LIR」)神奈川営業本部は、事業運営の効率化とお客様サービスのさらなる向上を目的として、神奈川・城南エリアにおける一部支店の統廃合を実施いたしましたのでお知らせいたします。

LIR本社外観写真

■ 統廃合の内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11000/table/212_1_13fbb6c7ca0475b282f3cf3f21514c23.jpg?v=202511080757 ]



■ 統廃合の背景と目的

当社では、不動産仲介事業の質をさらに高めるため、教育リソースや営業ノウハウの集中化を進めております。今回の統廃合は以下の目的をもって実施いたしました。

・教育リソースの集約による営業品質の向上と効率化

各拠点に分散していた教育体制を統合し、社員育成をより体系的に行うことで、顧客対応力の強化を図ります。

・AI普及による顧客行動の変化への対応

近年、AI技術やオンラインツールの普及により、広域エリアから物件を探すお客様が増加しています。これに対応するため、地域にとらわれない柔軟な営業体制へと再編します。

・業務効率化によるサービスレベルの均質化

拠点集約によりバックオフィス業務を効率化し、よりスピーディーで質の高い不動産サービスを提供します。

■ 今後の展望

今回の組織再編を機に、当社ではさらなる事業拡大を見据え、全国展開も視野に入れた戦略的な店舗網の再構築を進めてまいります。

LIR は、今後も質の高い不動産サービスを提供することでお客様のニーズにお応え出来るよう努めてまいり ます。

【リストインターナショナルリアルティ株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD. 7階

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

設立 ：2009年10月16日

事業概要 ：不動産の売買・賃貸の仲介、受託販売、不動産賃貸管理、不動産の運用、

管理、資産コンサルティング業務、損害保険代理店

URL ：https://www.listsothebysrealty.co.jp/

【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

創業 ：1991年5月10日

設立 ：2016年5月20日

連結売上高 ：562億円（2024年12月期）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

URL ：https://www.list.co.jp/

1991 年、不動産仲介業を行うリスト株式会社を設立。以降、戸建住宅・マンションの開発分譲事業、アセットマネジメント事業など一貫して不動産関連事業を行っております。また、2016 年からは、グループ会社の再編を行い持株会社制度に移行し、当社を中核とした「リストグループ」としての経営体制に移行しました。

2010 年には、現リストインターナショナルリアルティ株式会社において世界最大級のオークションハウスである「サザビーズ」を起源とする不動産仲介ブランド「サザビーズ インターナショナル リアルティ(R)」の国内独占営業権を取得し、「リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ」のブランドで、アメリカ ハワイ州を皮切りに、シンガポール、香港、タイで不動産仲介事業や開発事業を行っております。リストグループでは、これらの事業を通じてお客様に「価値ある不動産」を提供し続けてまいります。