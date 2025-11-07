『パークナードテラス結の宙(ゆいのそら)』沖縄各地で本格展開を開始

パナソニック ホームズ株式会社

パナソニック ホームズ株式会社は、このたび、沖縄県で初めて「エコロジー」「コミュニティ」「ウェルビーイング」のコンセプトを導入した分譲住宅地『パークナードテラス結の宙』を開発し、本格展開を開始します。第1号物件となる「パークナードテラス結の宙 読谷村(よみたんそん)」は、中頭郡(なかがみぐん)読谷村で分譲中です。

https://prtimes.jp/a/?f=d22927-237-47f392b64ffbd8354fd56072fa66f5b3.pdfパークナードテラス結の宙 読谷村 街並みイメージ※1

総務省「住宅・土地統計調査」※2によると、沖縄県内の一戸建て住宅（持ち家）は、2023年10月時点で201,100戸あり、前回調査（2018年10月時点）から4.8％増え、近年増加傾向にあります。

当社は、1981年（昭和56年）から沖縄県で住宅販売を開始し、以来44年に渡り地域に根差した住宅事業に邁進してきました。工業化住宅の強みを活かして、台風が多く高温・多湿で、紫外線が強く塩害も多い沖縄特有の気候・風土に対応した住宅を提供しています。

このたび展開を開始する『パークナードテラス結の宙』は、当社が沖縄県で初めて、街づくりに3つのコンセプト「エコロジー」「コミュニティ」「ウェルビーイング」を採り入れて開発した分譲住宅地。歴史と自然に恵まれた長寿社会の沖縄において、地球と、地域と、健康と、共に暮らす街と住まいを提案します。

