11月9日～第48回UTY旗山梨県ミニバスケットボール大会の「全93試合」をAIカメラ「STADIUMTUBE Air Next」で配信

株式会社NTTSportict

株式会社NTTSportict（本社：大阪市 代表取締役社長 中村正敏 以下、NTTSportict）は、2025年11月9日（日）より開催される「第48回UTY旗山梨県ミニバスケットボール大会」（以下、本大会）の全試合を、当社が提供する可搬式AIカメラ「STADIUM TUBE Air Next 以下、Air Next」 を用いて自動撮影し、配信することをお知らせいたします。

配信サイトURL： https://channel.stadiumtube.com/RM4vNHAf35j7NVJmj00Ar

NTTSportictは、本大会を通じて、次世代を担うU12カテゴリーの選手たちの活躍を映像で記録し、バスケットボール関係者、保護者、そしてファンの皆様に熱戦の模様をお届けします。

１．配信対象大会概要

本大会は、第48回のUTY旗山梨県ミニバスケットボール大会として、11月9日(日) から開催されます。

・ 大会名：第48回UTY旗山梨県ミニバスケットボール大会 兼 第57回マクドナルド全国ミニバスケットボール大会山梨県予選会

・ 主催：一般社団法人 山梨県バスケットボール協会／株式会社テレビ山梨

・ 開催日・会場：

-11月9日（日）忍野村民体育館、長坂体育館、御坂体育館、船津小学校、田富北小学校、上野原西小学校、落合小学校

-11月23日（日）双葉体育館、東京エレクトロン韮崎アリーナ

-11月24日（月祝）東京エレクトロン韮崎アリーナ

-11月30日（日）東京エレクトロン韮崎アリーナ

２．撮影・配信システムについて

今回の撮影には、NTTSportictが提供するAIカメラ「Air Next」 を使用します。「Air Next」は、持ち運び可能なモデルでありながら、映像解像度が飛躍的に向上し、よりハイクオリティな映像品質を実現しています。シンプルなカメラ設定で、手軽に撮影スタートが可能であり、撮影時には電源やネット環境を必要としません。AIによる自動追尾・自動編集機能を活用することで、撮影コストを抑えつつ、臨場感あふれる試合の模様を記録いたします。Air Nextはバスケットボールの撮影にも対応しております。

「Air Next」HP：https://nttsportict.co.jp/serviceplan/pixellot/airnext/(https://channel.stadiumtube.com/RM4vNHAf35j7NVJmj00Ar)

３．映像配信および視聴方法について

本大会の試合映像は、以下の特設サイトにて配信されます。観戦機会をより多くの皆様に提供するため、以下の視聴形式を導入いたします。

・ 配信サイトURL：https://channel.stadiumtube.com/RM4vNHAf35j7NVJmj00Ar

・ 配信開始日-各試合日の 翌日17時頃より順次公開予定

※公開時間は前後する場合がございます。本大会のライブ配信はございません

■ 視聴方法

-配信開始から 翌々日のAM0:00まで無料視聴可能

※以降は有料配信となります

■ 有料プラン

＜VODで1カ月視聴可能なプラン＞

-1試合購入：500円（税別）

-男女別まるごと購入※：2,000円（税別）

※男子もしくは女子の1回戦～決勝戦までの全試合を視聴可能

＜手元にデータを残しておきたいプラン（配信日から購入可能） ＞

-1試合ダウンロード購入：3,000円（税別）

この機会に、ぜひ未来のスター選手たちの真剣な戦いをご視聴ください。

【NTTSportict 会社概要】

会社名：株式会社NTTSportict（NTTスポルティクト）

所在地：大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号NTT西日本 QUINT BRIDGE3階

代表者：中村正敏

設立：2020年4月1日

HP：https://nttsportict.co.jp/

【事業概要】

・AIカメラを活用したアマチュアスポーツ等による映像ライセンス獲得及び映像配信事業

・広告・放映権・動画コンテンツの制作、販売

・上記に付帯または関連する一切の事業 等