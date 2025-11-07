「ドクターブロナー マジックソープ スイートドリームセット」が公式オンラインストアで過去最高売上*を記録！発売3日で売上目標を250％達成

株式会社ネイチャーズウェイ

株式会社ネイチャーズウェイ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：萩原吉晃 ）は、アースフレンドリーなオーガニックボディケアブランド「ドクターブロナー」から、2025年10月30日（木）に公式オンラインストアで発売した「マジックソープ スイートドリームセット」が、発売から3日間で公式オンラインストアにて過去最高売上*を達成し、売上目標250％達成と大きく伸長いたしました。

*2019年4月～2025年11月公式オンラインストアにおける限定セット品の売上比較

好調の要因

■秋冬に需要の高い、落ち着きのある豊かな香り

「マジックソープ スイートドリームセット」は香りに定評のあるマジックソープの中でも、特に人気の高いラベンダーとサンダルウッドジャスミンが二本一組になった数量限定セットです。

朝晩の寒暖差が大きくなることで入浴時間が増え、季節の変わり目による疲れも相まって、「リラックス感のある香り」でのセルフケア需要が高まったことで売上が伸長。さらに、ホリデーシーズンにも調和する香りが、ギフト需要を後押しし、選ばれやすさにつながったと推察します。

■サステナブル志向の高まりに合わせ、詰め替えに対応したミニサイズボトルをセットに採用

ドクターブロナーでは、2003年から業界に先駆けて100％再生プラスチックボトルを導入し、温室効果ガスの排出削減にも継続的に取り組んでいます。

スペシャルギフトのミニボトルは好きな香りを詰め替えて持ち運べるため、旅行やジムなど外出先でも同じ製品を使うことができ、別途携帯用アイテムを購入する必要がなく、結果としてプラスチック使用量の削減にも寄与します。

ランダムでセットされる8色展開のミニボトルは、“推しカラーが当たる楽しさ”を感じられる仕様で、環境配慮と遊び心を両立したアイテムとして高い支持を集めています。日常使いはもちろん、カラフルなミニボトルは推し活アイテムとしても活躍。推しのカラーを選んで持ち歩くことで、ライフスタイルの中にさりげなく「好き」を取り入れることができます。

マジックソープ スイートドリームセットについて

アメリカ発、1 本で顔もボディも洗える天然由来成分100%の

オーガニックソープ。

こだわり抜いたエッセンシャルオイルやエキスの香りが浴室いっぱいに広がり、まるでスパのようにリラックスできるバスタイムを演出します。豊かな泡立ちと贅沢な香りが、おやすみ前の安らぎのひとときを多幸感で満たします。

ドクターブロナー マジックソープ スイートドリームセット

■内容

マジックソープ ラベンダー、サンダルウッドジャスミン 各237mL

マジックソープ詰め替え用ボトル（全8色） 59mLサイズ1本

■価格

3,080円(税込)

公式オンラインサイトURL：

https://www.drbronner.jp/news/12603/

【全成分】

＜ラベンダー＞

水、ヤシ油＊†、パーム核油＊†、水酸化Ｋ、オリーブ果実油＊†、ラバンデュラハイブリダエキス、アサ種子油＊、

ホホバ種子油＊、ラベンダー花／葉／茎エキス、クエン酸、トコフェロール

＜サンダルウッドジャスミン＞

水、ヤシ油＊†、パーム核油＊†、水酸化Ｋ、オリーブ果実油＊†、香料、アサ種子油＊、ホホバ種子油＊、クエン酸、

トコフェロール

＊オーガニック成分 †フェアトレード認定成分 ※全て天然由来成分

ドクターブロナーについて

ドクターブロナーは、1948年の創業以来、全ての製品がオーガニックであることに、こだわりを持ち続けています。

成分のほとんどが無農薬有機栽培で育てられた植物で、独自の厳しいガイドラインを定めたフェアトレードプロジェクトを通じて調達しています。私たちの肌にはもちろん、地球にも環境にもやさしい製品づくりをしています。

ネイチャーズウェイについて

ネイチャーズウェイは1974年の創業以来、肌へのやさしさを追求し、自然素材にこだわった化粧品を提供し続けています。環境問題にもいち早く取り組み、「ネイチャーズウェイサステナブル環境基金」を設立。

売上の一部を環境保護活動や社会貢献活動に役立て、製造や販売などの企業活動で生じる環境負荷を低減する取り組みも行っています。

自然化粧品を通じ社会貢献を願うネイチャーズウェイは、これからも自然との関わりの中で歩んでまいります。