「Ungrid×Jeep(R)」第二弾！即完売Tシャツに続き、ヴィンテージ感溢れる別注ロンTeeが登場

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する、レディースブランド「Ungrid(アングリッド)」はアメリカの自動車メーカー「Jeep(R)(ジープ)」との別注アイテムを11月7日(金) から各店舗と公式通販サイト「RUNWAY channel／ZOZOTOWN」にて発売します。

Jeep(R) ロゴロングスリーブTee

URL：https://x.gd/UYleM

第一弾はプリントTシャツを発売し即完売！

第二弾は今の時期に楽しみたいロングスリーブTeeで登場。

実在するJeep(R)の小型四輪駆動車をモチーフにしたヴィンテージライクなグラフィックをベースに、インパクトのあるバックプリントが特徴のデザインです。フロントは胸元にワンポイントロゴをあしい、マニッシュなムードで着用いただけます。

生地は、コシのあるコットン100％生地を使用し、タフでデイリーに着まわせる仕上がりに。サイズ感は、メンズライクなルーズシルエットでヒップが隠れるほどのオーバーサイズになっているので、ユニセックスでもお楽しみいただけます。

商品紹介

Jeep(R) ロゴロングスリーブTee

Jeep(R) ロゴロングスリーブTee(112552709101)

価格：7,700円(税込)

カラー：オフホワイト/ライトグレー/ブラウン

サイズ：フリーサイズ

■Jeep(R)(ジープ)

小型四輪駆動車の有効性を世界に知らしめたJeep(R)は1941年に米軍兵士をサポートするために生まれました。その後「どこへでも行ける。何でもできる。」スピリットを胸に、各方面で革新的なモデルを送り出し、4Ｘ4カテゴリーのトップブランドとして走り続けています。

▪発売について

2025年11月7日より発売。

・店舗：Ungrid（https://ungrid.jp/shoplist）

・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/ungrid/

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/women-brand/ungrid/

▪Ungrid ブランドコンセプト

Live“un grid”

枠にとらわれず生きよう。

着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。

それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。

自分らしい私と理想の私。

Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」

お手伝いができればと願っています。

今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。

▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS

HP：http://ungrid.jp/

ONLINE STORE ：http://runway-webstore.com/ungrid/

X：https://twitter.com/Ungrid_ (@Ungrid_)

Instagram：https://instagram.com/ungrid_official/ (@ungrid_official)

Facebook：https://www.facebook.com/Ungridofficial