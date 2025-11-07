「Ungrid×Jeep(R)」第二弾！即完売Tシャツに続き、ヴィンテージ感溢れる別注ロンTeeが登場

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する、レディースブランド「Ungrid(アングリッド)」はアメリカの自動車メーカー「Jeep(R)(ジープ)」との別注アイテムを11月7日(金) から各店舗と公式通販サイト「RUNWAY channel／ZOZOTOWN」にて発売します。






Jeep(R) ロゴロングスリーブTee




第一弾はプリントTシャツを発売し即完売！


第二弾は今の時期に楽しみたいロングスリーブTeeで登場。


実在するJeep(R)の小型四輪駆動車をモチーフにしたヴィンテージライクなグラフィックをベースに、インパクトのあるバックプリントが特徴のデザインです。フロントは胸元にワンポイントロゴをあしい、マニッシュなムードで着用いただけます。


生地は、コシのあるコットン100％生地を使用し、タフでデイリーに着まわせる仕上がりに。サイズ感は、メンズライクなルーズシルエットでヒップが隠れるほどのオーバーサイズになっているので、ユニセックスでもお楽しみいただけます。





商品紹介





Jeep(R) ロゴロングスリーブTee

価格：7,700円(税込)


カラー：オフホワイト/ライトグレー/ブラウン


サイズ：フリーサイズ







■Jeep(R)(ジープ)


小型四輪駆動車の有効性を世界に知らしめたJeep(R)は1941年に米軍兵士をサポートするために生まれました。その後「どこへでも行ける。何でもできる。」スピリットを胸に、各方面で革新的なモデルを送り出し、4Ｘ4カテゴリーのトップブランドとして走り続けています。





▪発売について


2025年11月7日より発売。


▪Ungrid ブランドコンセプト



Live“un grid”


枠にとらわれず生きよう。



着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。


それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。



自分らしい私と理想の私。



Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」


お手伝いができればと願っています。



今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。





▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS


