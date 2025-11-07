「Ungrid×Jeep(R)」第二弾！即完売Tシャツに続き、ヴィンテージ感溢れる別注ロンTeeが登場
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する、レディースブランド「Ungrid(アングリッド)」はアメリカの自動車メーカー「Jeep(R)(ジープ)」との別注アイテムを11月7日(金) から各店舗と公式通販サイト「RUNWAY channel／ZOZOTOWN」にて発売します。
Jeep(R) ロゴロングスリーブTee
URL：https://x.gd/UYleM
第一弾はプリントTシャツを発売し即完売！
第二弾は今の時期に楽しみたいロングスリーブTeeで登場。
実在するJeep(R)の小型四輪駆動車をモチーフにしたヴィンテージライクなグラフィックをベースに、インパクトのあるバックプリントが特徴のデザインです。フロントは胸元にワンポイントロゴをあしい、マニッシュなムードで着用いただけます。
生地は、コシのあるコットン100％生地を使用し、タフでデイリーに着まわせる仕上がりに。サイズ感は、メンズライクなルーズシルエットでヒップが隠れるほどのオーバーサイズになっているので、ユニセックスでもお楽しみいただけます。
商品紹介
Jeep(R) ロゴロングスリーブTee
Jeep(R) ロゴロングスリーブTee(112552709101)
価格：7,700円(税込)
カラー：オフホワイト/ライトグレー/ブラウン
サイズ：フリーサイズ
■Jeep(R)(ジープ)
小型四輪駆動車の有効性を世界に知らしめたJeep(R)は1941年に米軍兵士をサポートするために生まれました。その後「どこへでも行ける。何でもできる。」スピリットを胸に、各方面で革新的なモデルを送り出し、4Ｘ4カテゴリーのトップブランドとして走り続けています。
▪発売について
2025年11月7日より発売。
・店舗：Ungrid（https://ungrid.jp/shoplist）
・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/ungrid/
・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/women-brand/ungrid/
▪Ungrid ブランドコンセプト
Live“un grid”
枠にとらわれず生きよう。
着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。
それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。
自分らしい私と理想の私。
Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」
お手伝いができればと願っています。
今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。
