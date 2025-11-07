集英社ゲームズ「ジャンプフェスタ2026」に出展決定！新作「マンガボドゲ」の販売や各タイトルのノベルティが手に入る！
株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、2025年12月20日（土）および12月21日（日）に開催予定の「ジャンプフェスタ2026」に出展することをお知らせします。
「ジャンプフェスタ2026」へ出展決定!!
今年のジャンプフェスタでは、集英社ゲームズのデジタルゲーム各タイトルとアナログゲーム「マンガボドゲ」が大集合！
ブース内には、10月16日にリリースしたばかりの『unVEIL the world -アンベイル ザ ワールド-』の体験型ゲームや、集英社ゲームズの各ゲームタイトルのノベルティが手に入る巨大ガチャの出展を予定しております。
さらに、マンガを原作としたボードゲームシリーズ「マンガボドゲ」の新作『銀魂 将軍だーれだ』『家庭教師ヒットマンREBORN! THE 100 DILEMMAS（ザ ハンドレッド ジレンマ）』も販売予定！会場での購入特典もご用意していますのでぜひ遊びに来てくださいね！
詳細は後日発表予定ですので、続報をお待ちください。
※「ジャンプフェスタ2026」は事前応募制となります。
詳細は、「ジャンプフェスタ2026」公式サイトをご確認ください。
https://www.jumpfesta.com/subscription/
■体験型ゲーム
・unVEIL the world -アンベイル ザ ワールド-
※体験型ゲームの詳細は後日発表予定です。
■ノベルティ配布
＜マンガボドゲ＞
『テニスの王子様 あぁんって言うゲーム』発売1周年 & 『銀魂 将軍だーれだ』発売記念コラボノベルティ
＜デジタルゲーム＞
以下のタイトルのノベルティを配布予定です。
・都市伝説解体センター
・unVEIL the world -アンベイル ザ ワールド-
・ANTHEM#9
・OPUS: Prism Peak
・ATMOSFAR
・NO STRAIGHT ROADS 2
・シュレディンガーズ・コール
・BAKUDO
・Chronoscript: The Endless End
・カミとミコ
※ノベルティ詳細は後日発表予定です。
※ノベルティは無くなり次第終了となります。
■マンガボドゲ物販
<販売タイトル一覧>
・（新作）銀魂 将軍だーれだ
・（新作）家庭教師ヒットマンREBORN! THE 100 DILEMMAS -ザ ハンドレッド ジレンマ-
・BLEACH 巻頭歌骨牌 SONGS OF THE SOUL
・ONE PIECE VIVRE RUSH
・同棲不動産
・ハイキュー!! 援!!
・呪術廻戦 呪霊逃走 -渋谷事変-
・DEATH NOTE人狼
・僕のヒーローアカデミア YOUR BEST MEMORY
・テニスの王子様 あぁんって言うゲーム
※購入の際は、ジャンプNAVIの整理券取得が必要となる場合がございます。当日の販売情報はUKMK by SHUEISHA GAMES公式Xアカウント（@UKMK_SG）をご確認ください。
※おひとり様１タイトルあたり最大３点までの購入となります。
■「ジャンプフェスタ2026」概要
日時：2025年12月20日（土）～12月21日（日）9:00-17:00（最終入場は16:30まで）
場所：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10
（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１）
ウェブサイト：https://www.jumpfesta.com/
新作マンガボドゲ情報
■銀魂 将軍だーれだ
変顔大喜利で将軍あぶり出せェェェ!
「マジで漏れる５秒前」ってどんな顔？『銀魂』キャラクターの顔でお題に回答する大喜利大会が開催！しかしそんな大会に、お題を知らない将軍が紛れ込んだ！
世間知らずの将軍が出したカードを特定して、変顔大会の真の勝者となれ！！
プレイ人数：3～6人
発売日：2025年12月20日予定
メーカー希望小売価格：4,400円（税込）
原作：空知英秋『銀魂』（集英社ジャンプコミックス刊）
プロデュース：UKMK by SHUEISHA GAMES
発売元：株式会社集英社
企画・販売：株式会社集英社ゲームズ
コピーライト：(C)︎空知英秋／集英社
公式サイト：https://shueisha-games.com/games/gintama/
【イベント限定購入特典】
「ジャンプフェスタ2026」集英社ゲームズブースで購入すると「集英社ゲームズイベント限定カード3枚セット」をプレゼント！
※購入特典は、集英社ゲームズが開催・参加する他のイベントでも配布する可能性があります。
※ノベルティの枚数に限りがございます。あらかじめご了承ください。
■家庭教師ヒットマンREBORN! THE 100 DILEMMAS（ザ ハンドレッド ジレンマ）
究極の選択 ファミリーの絆を試す価値観ゲーム
死ぬときに後悔しそうなのは「告白できなかったこと？」それとも「友達を助けられなかったこと？」など『家庭教師ヒットマンREBORN!』のキャラクターたちにまつわる悩ましい2択問題に、全員一致の回答を目指せ！
お互いの考えを読み取り、協力してファミリーの絆を証明せよ！
プレイ人数：3～6人
発売日：2025年12月20日予定
メーカー希望小売価格：4,400円（税込）
原作：天野明『家庭教師ヒットマンREBORN!』（集英社ジャンプコミックス刊）
プロデュース：UKMK by SHUEISHA GAMES
発売元：株式会社集英社
企画・販売：株式会社集英社ゲームズ
コピーライト：(C)︎天野明／集英社
公式サイト：https://shueisha-games.com/games/katekyo-hitman-reborn/
【イベント限定購入特典】
「ジャンプフェスタ2026」集英社ゲームズブースで購入すると「集英社ゲームズイベント限定カード3枚セット」をプレゼント！
※購入特典は、集英社ゲームズが開催・参加する他のイベントでも配布する可能性があります。
※ノベルティの枚数に限りがございます。あらかじめご了承ください。
出展タイトル一覧：デジタルゲーム
■『都市伝説解体センター』
対応機種：Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / Steam(R)
ジャンル：怪異を解き明かすミステリーアドベンチャー
発売日：好評発売中（2025年2月13日発売）
プレイ人数：1人
言語：日本語 / 英語 / 韓国語 /中国語(繁体字) / 中国語(簡体字) / フランス語 / イタリア語 / ドイツ語 /スペイン語 / ロシア語 / ブラジルポルトガル語 /ヒンディー語 / アラビア語
発売：集英社ゲームズ
開発：墓場文庫
コピーライト：(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
My Nintendo Store：
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000073247
PlayStation(R) Storeページ：
https://www.playstation.com/ja-jp/games/urban-myth-dissolution-center/
Steam(R)ページ：
https://store.steampowered.com/app/2089600/_/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan(https://store.steampowered.com/app/2089600/_/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan)
特設サイト：http://umdc.shueisha-games.com/
■『unVEIL the world -アンベイル ザ ワールド-』
対応機種：iOS / Android
ジャンル：冒険活劇ストラテジックRPG
発売日：好評配信中（2025年10月16日リリース）
プレイ人数：1人
言語：日本語
発売：NetEase Games
開発：SHUEISHA GAMES × NetEase Games
コピーライト：(C)2022 SHUEISHA, NetEase, SHUEISHA GAMES, NICI
公式サイト：https://www.unveil-the-world.com/
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6743117985
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.unveil
■『ANTHEM#9』
対応機種：Steam(R)
ジャンル：ジェムマッチローグライト
発売日： 2025年冬発売予定
プレイ人数：1人
言語：日本語 / 英語 / 簡体字 / 繁体字 / 韓国語
発売：集英社ゲームズ
開発：koeda
コピーライト：(C)koeda / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
Steam(R)ページ：https://store.steampowered.com/app/2656490/ANTHEM9/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan(https://store.steampowered.com/app/2656490/ANTHEM9/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan)
公式Discord：https://discord.gg/srBKuDEWs9
『ANTHEM#9』集英社ゲームズサイト：https://shueisha-games.com/games/anthemnumber9/
■『OPUS: Prism Peak』
対応機種：Nintendo Switch(TM) 2 / Nintendo Switch(TM) / Steam(R)
ジャンル：さよならを撮り直す、フォトアドベンチャー
発売日：2025年秋発売予定
プレイ人数：1人
言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(繁体字) / 中国語(簡体字) / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語
発売：集英社ゲームズ
開発：SIGONO
コピーライト：(C)SIGONO INC. / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
Steam(R)ページ：https://store.steampowered.com/app/1947910/OPUS_Prism_Peak/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan(https://store.steampowered.com/app/1947910/OPUS_Prism_Peak/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan)
公式サイト：https://opuspp.shueisha-games.com/
■『ATMOSFAR』
対応機種：Steam(R) / Epic Games Store
ジャンル：空島探索アドベンチャーゲーム
発売日： 2026年発売予定
プレイ人数：オフライン1人 / オンライン1～4人（予定）
言語：日本語 / 英語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語 / ブラジルポルトガル語
発売：集英社ゲームズ
開発：Apog Labs
コピーライト：(C)Apoapsis Game Laboratories AB / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
Steam(R)ページ：https://store.steampowered.com/app/1798230/ATMOSFAR/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan(https://store.steampowered.com/app/1798230/ATMOSFAR/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan)
『ATMOSFAR』集英社ゲームズサイト：https://shueisha-games.com/games/atmosfar/
■『NO STRAIGHT ROADS 2』
対応機種：Steam(R) / その他
ジャンル：アクション・ミュージックアドベンチャー
発売日： 2026年発売予定
プレイ人数：1人
言語：日本語 / 英語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語 / ブラジルポルトガル語
発売：集英社ゲームズ
開発： Metronomik Pte. Ltd.
コピーライト：(C)METRONOMIK Sdn Bhd / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
Steam(R)ページ：https://store.steampowered.com/app/3758980/NO_STRAIGHT_ROADS_2/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan(https://store.steampowered.com/app/3758980/NO_STRAIGHT_ROADS_2/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan)
『No Straight Roads 2』集英社ゲームズサイト：https://shueisha-games.com/games/nsr2/
■『シュレディンガーズ・コール』
対応機種：Steam(R) / その他
ジャンル：世界最後の電話アドベンチャー
発売日： 2026年発売予定
プレイ人数：1人
言語：日本語 / 英語 / 中国語（繁体字） / 中国語（簡体字） / その他
発売：集英社ゲームズ
開発： Acrobatic Chirimenjako
コピーライト：(C)Acrobatic Chirimenjako / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
Steam(R)ページ：https://store.steampowered.com/app/2090390/Schrdingers_Call/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_western(https://store.steampowered.com/app/2090390/Schrdingers_Call/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_western)
『シュレディンガーズ・コール』集英社ゲームズサイト：https://shueisha-games.com/games/schrodingers-call/
■『BAKUDO』
対応機種：Steam(R) / その他
ジャンル：闘球ボスバトルアクション
発売日：未定
プレイ人数：1人
言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(繁体字) / 中国語(簡体字) / フランス語 / スペイン語 / ドイツ語
発売：集英社ゲームズ
開発： SAYIL GAMES
コピーライト：(C)Acrobatic Chirimenjako / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
Steam(R)ページ：https://store.steampowered.com/app/2275860/BAKUDO/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan(https://store.steampowered.com/app/2275860/BAKUDO/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan)
『BAKUDO』集英社ゲームズサイト：https://shueisha-games.com/games/bakudo/
■『Chronoscript: The Endless End』
対応機種：Steam(R) / PlayStation(R)5
ジャンル：2D探索型アクションアドベンチャー
発売日： 2026年
プレイ人数：1人
言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(繁体字) / 中国語(簡体字) / フランス語 / スペイン語 / ドイツ語 / イタリア語
発売：集英社ゲームズ
開発： デスクワークス
コピーライト：(C)SHUEISHA / SHUEISHA GAMES, Developed by DeskWorks
Steam(R)ページ：https://store.steampowered.com/app/4018380/Chronoscript_The_Endless_End/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan(https://store.steampowered.com/app/4018380/Chronoscript_The_Endless_End/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_japan)
『Chronoscript: The Endless End』集英社ゲームズサイト：https://shueisha-games.com/games/chronoscript-the-endless-end/
■『カミとミコ』
対応機種：スマートフォン / PC
ジャンル：世界創造謎解きアドベンチャー
発売日： 未定
プレイ人数：1人
言語：日本語
発売：SCRAP
コピーライト：(C)SCRAP / 赤坂アカ / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
特設サイト：https://realdgame.jp/s/kamitomiko/