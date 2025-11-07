中途採用の「コスト倒れ」を防ぐ！採用コストを抑え、定着率を高める逆転戦略セミナーをSTATION Aiにて開催

株式会社One Terrace

株式会社One Terrace（本社：東京都港区、代表取締役：石中達也、以下「ワンテラス」）は、2025年11月20日（木）に「採用コストを下げつつ定着率を高める逆転戦略」をテーマとした無料セミナーを開催いたします。



本セミナーでは、採用戦略と人材定着支援に豊富な知見を持つ 株式会社ハブプロダクトの細野和彦氏 を講師に迎え、「コストを下げつつ定着率を高める逆転戦略」について具体的にお伝えします。

開催概要

日時：2025年11月20日（木）14:00～15:30

会場：STATION AI（愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番3号）

形式：対面・オンライン

参加費：無料

主催：株式会社 One Terrace

登壇者プロフィール

細野 和彦 氏（株式会社ハブプロダクト）

採用戦略・人材定着支援の専門家として、数多くの企業にアドバイスを行い、

「採用の質と定着率」を両立させる実践的なノウハウを提供している。

セミナーの主なトピック- コストを下げる採用戦略- 質の高い応募者を見極める選考法- 定着率を高めるオンボーディング黄金期のポイント- ワークエンゲージメントを醸成する具体策（面談・研修・アセスメント）こんな方におすすめ- 採用コストが高止まりしていると感じる人事担当者- 中途社員の早期離職に悩んでいる経営者- オンボーディングや研修に課題を感じている人事・研修担当者参加お申込み

下記Google Formよりお申し込みください！

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd-UqGNY43imfEFIbFtbHhle4KO5YKRtOws83_jhTy1PRpcw/viewform?usp=header

One Terraceについて

One Terraceは、2016年8月ベトナムで創業した、地方企業の採用支援やDX推進を担う会社です。2017年4月に日本法人を設立後、2019年5月にミャンマー法人を設立し、ベトナム、ミャンマーで日本語教育を行うとともに、アジア諸国から日本への就業支援を行う事業を手がけている他、日本国内の教育機関向けソリューションの提供や企業・学校・自治体のブランディング支援、システム開発等を行っております。

会社名：株式会社One Terrace

代表者：代表取締役 石中 達也

所在地：東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル3F

URL ：https://oneterrace.jp/