【SOCIALSQUARE内郷店】那須塩原市民生委員の皆様との意見交換会を実施

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

2025年10月1日 場所｜SOCIALSQUARE内郷店

2025年10月1日、栃木県那須塩原市の民生委員の皆様にご来所いただき、事業所見学および意見交換会を開催いたしました。

本会は、那須塩原市社会福祉課ご担当者様のご紹介により実現したものです。

当日は「地域の困っている方とどうつながるか」をテーマに、当法人での取り組みをご紹介しながら、地域課題への支援のあり方について活発な意見交換を行いました。

それぞれの地域での実践や課題を共有する中で、多くの学びと気づきがあり、非常に有意義な時間となりました。

当法人では、今後も地域福祉の充実に向け、行政機関や関係団体との連携を一層深めながら、誰もが安心して暮らせる地域づくりに貢献してまいります。



ソーシャルスクエア内郷店について

ソーシャルスクエア内郷店は、１号店として2014年10月にオープンしました。地域の方々と関わりながら、いわきの障害福祉を変えていく活動を行っています。生きにくさを抱える、あらゆる方々へオーダーメイドの支援と３つの福祉サービス「就労移行支援」「自立訓練（生活訓練）」「就労定着支援」をご提供いたします。



NPO法人ソーシャルデザインワークスについて

私たちは、仲間同士が感謝しあい、お互いの幸せを追い求め、協力しあう風土と、多様な考え、様々な生き方や働き方を尊重しあい、応援しあう文化を醸成していくチームであり続けます。その中で、20年後の未来・社会に向けて、人・街・文化に対する様々な社会貢献活動をしていきます。

私たちが全国の拠点で諦めずに行動していくことが地域の人たちの勇気となり、それが多くの人たちの人生の豊かさに繋がるような諦めない一歩を踏み出せる社会を創っていきます。