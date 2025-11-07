伝わる言葉をつくる。コピーライティングとネーミングの基本セミナー 基礎からAI活用のポイントまでを解説　12月10日開催 株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2025年12月10日開催 コピーライティングとネーミングの基本セミナー

～AIとうまくつきあいながら “商品や販促に活かせる表現”を自作するノウハウ～

良いコピーやネーミングは“センス”ではなく、“伝える相手を正しく理解する力”から生まれます。

そのためには、ターゲットのインサイトを捉え、言葉の印象・使う場面・文脈を見極めることが欠かせません。たとえば「美味しい」と「旨い」、「かわいい」と「KAWAII」では、受け手の感情も行動も大きく変わります。

本セミナーでは、商品・販促・企業ブランディングなど幅広いジャンルのコピーを手がけてきた講師が、言葉を選ぶ思考法からAIとの付き合い方まで、コピーとネーミングの“本質的な作り方”を事例を交えて解説します。

AIの活用法も体得し、自分の言葉で心を動かす。

これからの時代に求められる“伝える力”を基礎から学べる実践セミナーです。

講師：こやま 淳子コピーライター／クリエイティブディレクター

早稲田大学卒業後コピーライターへ。博報堂などを経て2010年に独立。主な仕事に、ファミリーマート「ファミマル」、ドトール「すべての今日を、支えていく。」、日本赤十字社「ヒーローは、わたしのなかに流れている。」、プラン・ジャパン「13歳で結婚。14歳で出産。恋は、まだ知らない。」、ライオン「hadakara」、みずほ銀行、今治タオルなど。

著書に『広告コピーとアイデアの作り方（共著）』、『しあわせまでの深呼吸』、『ヘンタイ美術館』他。TCC会員。

セミナープログラム：

1.コピーライティング・ネーミングの本質

１）「いいコピー・ネーミング」とは何か？

そのコピー・ネーミングは、本当に「価値」を伝えているか

２）生成AIが普及したからこそ差がつく

いまの時代に必要なコピーライティング・ネーミングの視点とは？

2.コピー・ネーミングの書き方

１）最低限実施するべき６つのステップ

「しらべる」、「考える」、「忘れる」、「また考える」「表現を練る」「選ぶ」

２）課題・媒体における受け止め方の違い

商材だけでなく時代背景によって変化する“課題”／

ユーザーとの距離（接触段階）で大きく変わる役割と“媒体”

3.AIの効果的な活用方法

１）AIに振り回されないためにおさえるべき3つのポイント

・「オリエン」を固める

・「ビジョン」をイメージする

・「選ぶ基準」を持つ

２）こんな使い方が役立つ！AI活用事例

・アイデアのもとになる「情報」の収集と整理

・多角的な視点でコンセプトを広げる

・伝わる表現を、豊富なバリエーションで生み出す

4．ワークショップ

お題を提示し、一人ひとりコピーまたはネーミングを書き、発表していただきながら、「書き方」と「AI活用方法」を講評・共有していきます。

開催概要：

開催日時：2025年12月10日(水) 13:00~17:00

開催方法：オンラインセミナー

受講料：お一人様 33,000円（税込）

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006564post_200.php

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

