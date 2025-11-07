『ひなビタ♪スマホシール』にシーズン５アルバムジャケットが追加！推し活・スマホデコ需要に応える新サービス。全国の対象コンビニで手軽に印刷可能！

株式会社サムライソード

株式会社サムライソード（本社：東京都豊島区）は、KONAMIが展開するキャラクターバンドコンテンツ『ひなビタ♪』のスマホシール第5弾を、2025年11月7日（金）より提供開始します。
本サービスは専用Webサイトで印刷番号を取得し、全国のローソン、ファミリーマート、ミニストップ、ポプラに設置されたマルチコピー機でプリントできる仕組みです。（一部店舗を除く）


※利用は専用サイト経由。コンビニ店頭での販売はありません。



『ひなビタ♪スマホシール』

『ひなビタ♪スマホシール』第5弾について

『ひなビタ♪』のレコードジャケットデザインの「スマホシール」を全8種ラインナップ。どのデザインが出るかは印刷してからのお楽しみのランダム仕様となっております。


価格は、L判シール用紙：300円（税込）


デザインは今後も順次追加予定です。



第5弾 シーズン5 楽曲リスト


・じもとっこスイーツ♪ ホララ・ホリック with 日向美ビタースイーツ♪


・そこはかとなくロマンセ 日向美ビタースイーツ♪


・今夜はパジャマパーティ 日向美ビタースイーツ♪


・ぽかぽかレトロード 日向美ビタースイーツ♪


・バイナリスター ここなつ


・デュアルメモリ ここなつ


・ヒミツダイヤル ここなつ


・ナナイロライト ここなつ



■サービスの特徴

- 専用サイトで最大6枚までランダム選択可能。
- 同時購入分はすべて異なる絵柄を保証。
- “どのアルバムが出るかプリントするまでわからない”ワクワク感。

ランダムに配置されたカードからお好きな枚数（最大6枚）を選択することができます。


プリントするまで、どの絵柄のシールかがわからないドキドキ感を楽しむことができます！


【ひなビタ♪コンビニプリント】はコチラ :
https://myseries-collab.com/hinabita

購入方法

- 専用サイトでシーズンを選択
- 欲しい枚数を選択し印刷番号を発行
- コンビニ店頭のマルチコピー機で印刷番号を入力（またはQRコードをかざしてプリント）


『ひなビタ♪スマホシール』購入方法

プリントできるコンビニ　全国約33,000店舗

下記の全国のコンビニで印刷いただくことが可能です。


- ファミリーマート
- ローソン
- ミニストップ
- ポプラ

※一部の店舗では写真シール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。


背景と狙い

2013年の誕生以来、キャラクターバンドコンテンツ『ひなビタ♪』は、多彩な楽曲と個性豊かなキャラクターを通じて、長年にわたりファンから愛され続けてきました。オンライン・オフラインを問わず、音楽ゲームやライブイベントをきっかけに支持を集め、いまも根強い人気を誇っています。


一方で近年、スマホは単なる通信ツールを超え、「自分らしさを表現するアイテム」としての役割が強化されています。こうした背景のもと、「推し活」「スマホデコ」「キャラクターグッズ」への需要は高まっており、当社では “長年愛されてきた『ひなビタ♪』の世界観を、もっと身近に、手軽に楽しめる” ことをテーマに、今回の商品を企画しました。


今後もシーズンやトレンドにあわせて新たなデザインを追加予定です。『ひなビタ♪スマホシール』を通じて、ファンが日常生活の中でキャラクターや楽曲とのつながりを感じ、自分らしくスマホをデコレーションできる楽しさを継続的に提供していきます。


『ひなビタ♪』は株式会社コナミデジタルエンタテインメントの著作物です。
(C) Konami Digital Entertainment.



