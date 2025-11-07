『リトル・マーメイド』をフィーチャーした「ディズニー・オン・クラシック 2024」 ライブアルバム、Apple Music ClassicalとApple Musicで限定配信スタート！

ハーモニージャパン株式会社

ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの音楽を、オーケストラとヴォーカリストの生演奏でお贈りする、日本最大規模のオーケストラ・コンサートツアー「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会」。

昨年、Apple Music Classical とApple Musicで限定配信がスタートした4タイトルに続き、アニメーション映画『リトル・マーメイド』をフィーチャーした2024年公演のライブアルバムが配信開始！

第5弾となるライブレコーディングアルバムには、『リトル・マーメイド』より全20曲をはじめ、「ディズニー・オン・クラシック」特別構成による「組曲：『スター・ウォーズ』」、『ポカホンタス』より「カラー・オブ・ザ・ウィンド」、そして『ウィッシュ』より「ウィッシュ～この願い～」など、全31曲を収録。

本日よりApple Music ClassicalとApple Musicにて限定配信がスタート！

ディズニー・オン・クラシック - まほうの夜の音楽会 2024 -ライブアルバム

Apple Music Classical ▶︎ apple.co/DoC2024AMC(https://classical.music.apple.com/jp/album/disney-on-classic-a-magical-night-2024-live/1849556581)

収録曲

◆アニメーション映画『リトル・マーメイド』より

「パート・オブ・ユア・ワールド」、「アンダー・ザ・シー」、「哀れな人々」、「キス・ザ・ガール」、ブロードウェイ・ミュージカル版『リトル・マーメイド』より「彼女の声」など、全20曲。

ヴォーカリストたちのコーラスによって航海の旅へ誘われる「海の底で」から、「メイン・タイトル」で海の世界へ・・。

「パート・オブ・ユア・ワールド」でのエミリー・ラッツァーの透き通るような歌声、アビゲイル・ストームによる力強く響く迫力満点の「哀れな人々」、ディズニー初のアカデミー賞(R)︎歌唱賞を受賞した「アンダー・ザ・シー」などの劇中歌はもちろん、「ジグ」や「エリックの救助」など、ディズニー・レジェンド、アラン・メンケンが手がけた珠玉の背景音楽の美しさにも、改めて魅了されることでしょう。

◆組曲：『スター・ウォーズ』

「スター・ウォーズのテーマ」、「運命の闘い」、「王女レイアのテーマ」、「王座の間とエンド・タイトル」の全4曲・約15分間からなるこの組曲は、『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』と『スター・ウォーズ／ファントム・メナス（エピソード1）』の2作品から厳選した、「ディズニー・オン・クラシック」特別構成です。

オーケストラ・ジャパンによる繊細かつ壮大な演奏と、ヴォーカリストたちのコーラスが織りなす一体感。一音一音に張り詰める緊張感と、その解放によって生まれる高揚感が、聴く人の胸を熱くします。

作曲家ジョン・ウィリアムズの傑作を、ドルビーアトモスによる空間オーディオでぜひお楽しみください！

◆『ピーター・パン２ -ネバーランドの秘密-』より 「メイン・タイトル」、「右から2番目の星」

◆『ビアンカの大冒険』より「誰かが待っている」

◆ブロードウェイ・ミュージカル版『アラジン』より「プラウド・オブ・ユア・ボーイ」

◆『ポカホンタス』より「カラー・オブ・ザ・ウィンド」

◆『モンスターズ・インク』より「君がいないと」

◆『ウィッシュ』より「ウィッシュ～この願い～」

ドルビーアトモスによる空間オーディオで楽しめるライブアルバム

「ディズニー・オン・クラシック」からは、昨年より4タイトルを配信中！

ディズニー・オン・クラシック 特集ページ▶︎ apple.co/DoC2025(https://music.apple.com/jp/multi-room/6469999657)

- ディズニー・オン・クラシック ～夢とまほうの贈りもの2023 (ライブ・セレクション)

- ディズニー・オン・クラシック -まほうの夜の音楽会 2023- （ライブアルバム）

- ディズニー・オン・クラシック -まほうの夜の音楽会 2022- ライブアルバム（『ノートルダムの鐘』エディション）

- ディズニー・オン・クラシック - まほうの夜の音楽会 2021 -ライブアルバム

鮮明でクリアなサウンドに加え、ドルビーアトモスによる空間オーディオで、まるでコンサートホールにいるかのような臨場感を体験いただけます。新しい音楽体験を、この機会にぜひお楽しみください。

アルバム情報

ディズニー・オン・クラシック - まほうの夜の音楽会 2024 -ライブアルバム

Apple Music Classical ▶︎ apple.co/DoC2024AMC(https://classical.music.apple.com/jp/album/disney-on-classic-a-magical-night-2024-live/1849556581)

指揮：リチャード・カーシー

管弦楽：オーケストラ・ジャパン

ヴォーカリスト：

エミリー・ラッツァー、アビゲイル・ストーム、エリアナ・ハーダウェイ、ケリアン・サファリック、

ブレイデン・シリング、ラジアー・アルフォード、ジェイコブ・アトキンス

収録日・会場：2024年12月11日（水）サントリーホール

ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2025 全国ツアー開催中！

9/13（土）～12/28（日）全国31都市52公演

今年は、「Circle of Life ～愛を感じて」をテーマに、

アニメーション映画『ライオン・キング』をフィーチャー！

壮大なオーケストレーションと心を揺さぶるヴォーカルで紡がれる名曲の数々をぜひ会場でお楽しみください！

オフィシャルサイト▶︎ on-classic.jp(https://www.harmonyjapan.com/doc2025/)

