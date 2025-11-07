『リトル・マーメイド』をフィーチャーした「ディズニー・オン・クラシック 2024」 ライブアルバム、Apple Music ClassicalとApple Musicで限定配信スタート！

ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの音楽を、オーケストラとヴォーカリストの生演奏でお贈りする、日本最大規模のオーケストラ・コンサートツアー「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会」。


昨年、Apple Music Classical とApple Musicで限定配信がスタートした4タイトルに続き、アニメーション映画『リトル・マーメイド』をフィーチャーした2024年公演のライブアルバムが配信開始！


第5弾となるライブレコーディングアルバムには、『リトル・マーメイド』より全20曲をはじめ、「ディズニー・オン・クラシック」特別構成による「組曲：『スター・ウォーズ』」、『ポカホンタス』より「カラー・オブ・ザ・ウィンド」、そして『ウィッシュ』より「ウィッシュ～この願い～」など、全31曲を収録。


本日よりApple Music ClassicalとApple Musicにて限定配信がスタート！




収録曲

◆アニメーション映画『リトル・マーメイド』より


「パート・オブ・ユア・ワールド」、「アンダー・ザ・シー」、「哀れな人々」、「キス・ザ・ガール」、ブロードウェイ・ミュージカル版『リトル・マーメイド』より「彼女の声」など、全20曲。


ヴォーカリストたちのコーラスによって航海の旅へ誘われる「海の底で」から、「メイン・タイトル」で海の世界へ・・。


「パート・オブ・ユア・ワールド」でのエミリー・ラッツァーの透き通るような歌声、アビゲイル・ストームによる力強く響く迫力満点の「哀れな人々」、ディズニー初のアカデミー賞(R)︎歌唱賞を受賞した「アンダー・ザ・シー」などの劇中歌はもちろん、「ジグ」や「エリックの救助」など、ディズニー・レジェンド、アラン・メンケンが手がけた珠玉の背景音楽の美しさにも、改めて魅了されることでしょう。



◆組曲：『スター・ウォーズ』


「スター・ウォーズのテーマ」、「運命の闘い」、「王女レイアのテーマ」、「王座の間とエンド・タイトル」の全4曲・約15分間からなるこの組曲は、『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』と『スター・ウォーズ／ファントム・メナス（エピソード1）』の2作品から厳選した、「ディズニー・オン・クラシック」特別構成です。


オーケストラ・ジャパンによる繊細かつ壮大な演奏と、ヴォーカリストたちのコーラスが織りなす一体感。一音一音に張り詰める緊張感と、その解放によって生まれる高揚感が、聴く人の胸を熱くします。


作曲家ジョン・ウィリアムズの傑作を、ドルビーアトモスによる空間オーディオでぜひお楽しみください！



◆『ピーター・パン２ -ネバーランドの秘密-』より 「メイン・タイトル」、「右から2番目の星」　


◆『ビアンカの大冒険』より「誰かが待っている」　


◆ブロードウェイ・ミュージカル版『アラジン』より「プラウド・オブ・ユア・ボーイ」


◆『ポカホンタス』より「カラー・オブ・ザ・ウィンド」


◆『モンスターズ・インク』より「君がいないと」


◆『ウィッシュ』より「ウィッシュ～この願い～」



ドルビーアトモスによる空間オーディオで楽しめるライブアルバム

「ディズニー・オン・クラシック」からは、昨年より4タイトルを配信中！



ディズニー・オン・クラシック 特集ページ▶︎ apple.co/DoC2025(https://music.apple.com/jp/multi-room/6469999657)


- ディズニー・オン・クラシック ～夢とまほうの贈りもの2023 (ライブ・セレクション)


- ディズニー・オン・クラシック -まほうの夜の音楽会 2023- （ライブアルバム）


- ディズニー・オン・クラシック -まほうの夜の音楽会 2022- ライブアルバム（『ノートルダムの鐘』エディション）


- ディズニー・オン・クラシック - まほうの夜の音楽会 2021 -ライブアルバム



鮮明でクリアなサウンドに加え、ドルビーアトモスによる空間オーディオで、まるでコンサートホールにいるかのような臨場感を体験いただけます。新しい音楽体験を、この機会にぜひお楽しみください。



Apple Music Classical アプリはこちらからダウンロード ▶︎ apple.co/AMCJP(https://apps.apple.com/jp/app/apple-music-classical/id1598433714)


※Apple Music Classicalは、Apple Musicの個人、学生、またはファミリープランのサブスクリプションの登録が必要です。サブスクリプションの登録者は追加料金なしでご利用いただけます。


※Apple Musicのサブスクリプションに登録していれば、Apple Music Classicalアプリをダウンロードするだけで、すぐに楽しめます。


※Apple Music Classical アプリは、App Storeからダウンロードいただけます。


Apple Music Classicalアプリについて、詳しくはこちら▶︎ apple.co/AMCJPInfo(https://music.apple.com/jp/info/apple-music-classical)



指揮：リチャード・カーシー


管弦楽：オーケストラ・ジャパン


ヴォーカリスト：


エミリー・ラッツァー、アビゲイル・ストーム、エリアナ・ハーダウェイ、ケリアン・サファリック、


ブレイデン・シリング、ラジアー・アルフォード、ジェイコブ・アトキンス



収録日・会場：2024年12月11日（水）サントリーホール








ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2025 全国ツアー開催中！

9/13（土）～12/28（日）全国31都市52公演


今年は、「Circle of Life ～愛を感じて」をテーマに、


アニメーション映画『ライオン・キング』をフィーチャー！


壮大なオーケストレーションと心を揺さぶるヴォーカルで紡がれる名曲の数々をぜひ会場でお楽しみください！


オフィシャルサイト▶︎ on-classic.jp(https://www.harmonyjapan.com/doc2025/)





Presentation licensed by Disney Concerts. (C)︎Disney



■ディズニー・オン・クラシック 公式X ：＠onClassicDisney


■ハーモニージャパン 公式Instagram：@harmony_japan


■お問合せ：ハーモニージャパン／Disney on CLASSIC公演事務局


https://www.harmonyjapan.com/contact(https://www.harmonyjapan.com/contact)


