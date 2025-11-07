【12/17(水)開催】ウェビナー：“続けるチーム”が成果をつくる！BtoBオウンドメディアの仕組み化と運用設計

株式会社GIG

オウンドメディアを立ち上げたものの、更新が止まってしまう――

そんな課題を抱えるBtoB企業は少なくありません。

原因はコンテンツの質ではなく、「続けるための仕組み」がないことにあります。

本ウェビナーでは、発信を一過性の“作業”から、チームで動く“仕組み”へと変えるための3つのステップを解説します。目的の共有／役割設計／運用プロセスの整備という3つの観点から、継続的に発信を続けるための具体的な方法をお伝えします。

GIGでは、自社サービスサイト「Workship ENTERPRISE」をはじめ、BtoB向けオウンドメディア運用の仕組みづくりを支援してきました。ウェビナー当日は、そこで培った知見をもとに、チーム全員で動き続ける体制づくりと運用設計の工夫を実例を交えてご紹介します。

このような方におすすめです

開催概要

登壇者

- オウンドメディアの更新が止まりがち- 担当者の負担が大きく、チームで動けていない- 制作業務に追われ、運用設計が後回しになっている- 開催日時 2025年 12月17日（水）13：00～13：30- 会場 オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費 無料（事前登録制）- 申し込み こちら（Zoomの申し込みフォームに遷移します）(https://us02web.zoom.us/webinar/register/5217624150890/WN_-_Oo0W26Tgqkbp6brme0hA)

穂坂 直輝（ほさか なおき）

株式会社GIG Marketing事業部 Contents unit1マネージャー

大学在学中にインターンとしてGIGにジョインし、その後新卒入社。インターン時代より継続してWorkshipのマーケティングにおける施策の企画～実行を担当するほか、現在は、新規事業であるクロスデザイナーやクロスネットワークの法人メディア編集長およびMarketing事業部のマネージャーを務める。

アジェンダ

お申し込み

- オウンドメディア運用が止まる本質的な理由- 続けるための3つの仕組み１.目的の共有と優先順位づけ２.役割の設計と属人化防止３.継続発信を支える運用プロセスとテーマ設計- 実例紹介：GIGのBtoBサービスサイト運用における仕組みづくり- Q&Aセッション

お申し込みページはこちら（Zoomの申し込みフォームに遷移します）(https://us02web.zoom.us/webinar/register/5217624150890/WN_-_Oo0W26Tgqkbp6brme0hA)

主催

株式会社GIG

https://giginc.co.jp/

株式会社GIGについて

ナショナルクライアントからスタートアップまで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、DX支援をおこなう。また、登録人材50,000人／導入企業1,300社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship(https://goworkship.com/)』や、7,000人以上が登録するデザイナー特化エージェントサービス『クロスデザイナー(https://www.xdesigner.jp/)』、リード獲得に特化したCMS『LeadGrid(https://goleadgrid.com/)』、UXコンサルティングサービス『UX Design Lab(https://www.uxdl.jp/)』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク(https://www.conmark.jp/)』などを展開する。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社GIG 広報担当

東京都中央区日本橋浜町1-11-8-4F

メールアドレス：pr@giginc.co.jp