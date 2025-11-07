【PIVOT出演】「AI検索時代の新戦略」と題してGEO施策に関する動画を公開［Faber Company］

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：古澤暢央、証券コード：220A）は、10月29日（水）にビジネス動画メディア「PIVOT」にてAI検索時代のマーケ新戦略をテーマにした動画を公開いたしました。

生成AIの進化により、ユーザーの情報取得行動が変化しつつあります。従来のSEOでは「検索結果上位に表示されること」が重要視されてきましたが、AI検索では回答生成そのものに情報が取り込まれる時代が到来しています。

このような環境変化の中で、企業がどのように自社の情報をAI検索に最適化していくかが新たな課題となっています。

＜動画概要＞

タイトル：【AI検索時代のマーケ新戦略】GEO（AI SEO）に取り組むべき企業は？／GEOとSEOの違い／AIからの検索流入インパクトはSEOのわずか1,000分の1

視聴URL：https://www.youtube.com/watch?v=slVBQH3nff4

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=slVBQH3nff4 ]

▼AI検索対応についてのご相談やご支援のご依頼はこちらから

https://mieru-ca.com/solution/ai-seo/

＜出演者プロフィール＞

株式会社Faber Company

執行役員／エグゼクティブマーケティングディレクター

月岡 克博

2005年、大学卒業後、SFAベンダーに入社。コンサルタントとしてプリセールスやSFA導入プロジェクトを複数担当。2009年、CRMベンダーに入社し、営業に転身。2013年には東日本エリアセールスマネージャーに。2014年にFaber Company入社後、営業部長として売上拡大に貢献。2016年にIMC部門を新設し、ミエルカSEOを中心としたマーケティングおよび広報領域を統括。2020年からはミエルカSEOのプロダクトオーナーも兼務。2021年10月、執行役員就任。

ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)とは

Faber Companyが15年以上にわたる検索エンジンマーケティングの知見をもとに、AIを活用して開発したSEOプラットフォーム。(1)コンテンツ企画・制作・評価・改善に加え、競合サイトを含むSEOパフォーマンス計測ができるツール、(2)セミナーや動画など自律的に学べる学習コンテンツ、(3)個別コンサルティング の三位一体でインハウス（導入企業内）でのSEO・コンテンツ施策を支援する。2015年3月リリース。

AI検索対応を支援する機能も順次リリース。

・LLMモニタリング機能

ユーザーが想定する質問（プロンプト）を主要なAIモデル（GPT-4o、GPT-4、GPT-3、Gemini、Claudeなど）に投げ、その応答内容や自社ブランド名・URLが情報源として採用されているか（引用率）を分析可能。これにより、ブランドが生成AIの回答内でどのように露出しているかを可視化します。

・Google AI Overviewsの計測

GoogleのAI Overviewsにおけるキーワード出現率や引用率を定量的にモニタリング。

株式会社Faber Company（ファベルカンパニー）(https://www.fabercompany.co.jp/)とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ： 株式会社Faber Company

所在地 ： 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役： 稲次正樹、古澤暢央

資本金 ： 1億円

設立 ： 2005年10月24日

事業内容 ： ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

【情報発信サイト】

・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」

・日本初のAI×SEO専門メディア「AI×SEO(https://mieru-ca.com/ai-seo/)」

（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）

・デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）

【関連サービス】

「ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール

「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール

「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス

「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール

「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス

「コンバージョンミエルカ(https://mieru-ca.com/conversion/)」：コンバージョン率アップを実現するWeb接客ツール

「GEOマーケティングサービス(https://mieru-ca.com/solution/ai-seo/)」：AI時代のSEO課題を解決支援サービス

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Faber Company

広報担当：澤山・櫻井

電話番号：03-5545-5230

メールアドレス：pr@fabercompany.co.jp