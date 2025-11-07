【昭和西川】シンガポール現地法人「SHOWA NISHIKAWA SINGAPORE PTE. LTD.」設立のお知らせ

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長：西川 惠）は、2025年10月15日付でシンガポール現地法人「SHOWA NISHIKAWA SINGAPORE PTE. LTD.」を設立いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、創業以来「世界の人々の健康と快眠の促進に貢献すること」を使命に、寝具を中心とした快適な睡眠環境の提供に取り組んでまいりました。今回のシンガポール法人設立は、東南アジア市場への本格的な進出に向けた第一歩となります。

新会社では、2026年初旬頃にオンライン販売を開始し、その後シンガポール国内における直営店舗のオープンを予定しております。将来的には、シンガポールを拠点として東南アジア諸国へと展開を広げ、より多くのお客様へ“昭和西川の品質”をお届けしてまいります。

昭和西川はこれからも、良質な眠りと健康を提供するグローバルブランドとして挑戦を続けてまいります。

〈新会社概要〉

会社名：昭和西川シンガポール SHOWA NISHIKAWA SINGAPORE PTE LTD

設立：2025年10月15日

所在地 シンガポール共和国

資本金：8,000万円（697,120SGD）

代表者：代表取締役 西川 元一朗

事業内容：寝具寝装品の販売

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/

〈本件に関するお問い合わせ〉

昭和西川株式会社

E-mail：r-shiraishi@showanishikawa.co.jp

Tel：03-5687-2720